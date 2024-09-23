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THY ve Pegasus'un salı günü yapılması planlanan Beyrut seferleri iptal edildi

Salı günü yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 00:08 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 00:37
THY ve Pegasus’un salı günü yapılması planlanan Beyrut seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, salı günü yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal etti.



Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle salı günü yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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