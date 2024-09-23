THY ve Pegasus’un salı günü yapılması planlanan Beyrut seferleri iptal edildi





Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle salı günü yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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