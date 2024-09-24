Kars’ta 7 katlı otelde yangın! Yaralılardan 2’sinin durumu ağır!

Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.