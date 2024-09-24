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Kars'ta 7 katlı otelde yangın! Yaralılardan 2'sinin durumu ağır!

Kars'ın merkezinde bulunan 7 katlı bir otelin 4'üncü katında yangın meydana geldi. Çıkan yangında otelde bulunanlar korku ve paniğe kapıldı. O anlarda adeta can pazarı yaşandı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 11:28
Kars’ta 7 katlı otelde yangın! Yaralılardan 2’sinin durumu ağır!

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Kars kent merkezinde bulunan 7 katlı bir otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi.

Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)

YANGININ ÇIKIŞ KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, sabah saatlerinde Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Konak Otel'de meydana geldi.

7 katlı otelin 4'üncü katında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, büyüyerek diğer katlara da yayıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)

YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI

Otel ve çevresinde polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek odalarında mahsur kalan4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında kurtarılan, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi,olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan otel sakinlerinden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (İHA)

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (Takvim.com.tr | Ekran görüntüsü) Kars'ta 7 katlı otelde yangın! (Takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

"YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMUNUN KRİTİK"

Belediye Başkanı Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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