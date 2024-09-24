Kışın Çok Daha Hızlı Kilo Vermek Mümkün! İşte Uzmanından Yeni Formül

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Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, 2022 yılında verdiği röportajda, kış aylarında vücudun soğukta ısınmak için daha fazla enerji harcadığını ve bu nedenle yapılan egzersizlerle yağ yakımının hızlandığını belirtti. Yılmaz, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin, kışın kilo verme sürecini hızlandırdığına dikkat çekti.

❄️ Kışın Hızlı Kilo Vermek Mümkün mü? 🌨️ Kış ayları yaklaştıkça kilo alımları artmaya başladı. Soğuk havalarla birlikte daha az hareket etmek ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelmek, kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Ancak uzmanlar, kış aylarının kilo verme açısından bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, kışın vücut sıcaklığını korumak için daha fazla enerji harcayan bedenin, egzersizle birleştiğinde yağ yakımını hızlandırdığını belirtiyor.