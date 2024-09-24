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Kışın Çok Daha Hızlı Kilo Vermek Mümkün! İşte Uzmanından Yeni Formül

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, kilo alma oranı artıyor. Soğuk hava nedeniyle daha az hareket edilmesi ve kalorisi yüksek yiyeceklere yönelinmesi, kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Ancak Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, kış mevsimini kilo vermek için bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini belirtiyor. Yılmaz, kışın vücudun soğukta ısınmak için daha fazla enerji harcadığını, bu nedenle yapılan egzersizlerle daha hızlı yağ yakıldığını vurguluyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 21:12 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 21:12
Kışın Çok Daha Hızlı Kilo Vermek Mümkün! İşte Uzmanından Yeni Formül

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Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, 2022 yılında verdiği röportajda, kış aylarında vücudun soğukta ısınmak için daha fazla enerji harcadığını ve bu nedenle yapılan egzersizlerle yağ yakımının hızlandığını belirtti. Yılmaz, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin, kışın kilo verme sürecini hızlandırdığına dikkat çekti.

❄️ Kışın Hızlı Kilo Vermek Mümkün mü?

🌨️ Kış ayları yaklaştıkça kilo alımları artmaya başladı. Soğuk havalarla birlikte daha az hareket etmek ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelmek, kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Ancak uzmanlar, kış aylarının kilo verme açısından bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, kışın vücut sıcaklığını korumak için daha fazla enerji harcayan bedenin, egzersizle birleştiğinde yağ yakımını hızlandırdığını belirtiyor.

🏃‍♂️ Yılmaz'a göre, kış aylarında kilo vermek isteyenler, beslenmelerine dikkat ederek ve egzersiz yaparak sağlıklı bir kilo kaybı yaşayabilirler. Açık havada yapılan tempolu yürüyüşlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kilo vermeye katkı sağladığını vurguluyor. Evde yapılabilecek basit egzersizler de kilo vermeye yardımcı olabilir. Örneğin, Leslie veya Tabata gibi ekipmansız spor programları tercih edilebilir.

🥗 Kışın Beslenme ve Diyet Önerileri

🍲 Diyetisyen Yılmaz, sağlıklı kilo vermek için beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalara da değiniyor. Kış aylarında yağlı yiyeceklerden kaçınıp fırınlama, buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerine yönelmek gerekiyor. Aynı zamanda sebze ve kurubaklagil tüketimini artırarak karbonhidrat oranı yüksek gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Kışın su içmeyi ihmal edenler için Yılmaz'ın önerisi, yeşil çay, maydanoz ve zencefil karışımıyla su tüketimini artırmak.

⚠️ İnternetten Bulunan Diyetlere Dikkat!

🚫 Diyetisyen Yılmaz, internetten rastgele bulunan diyetlerin uzun vadede sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu diyetlerin kişiye özel olmadığını, dolayısıyla sürdürülebilir bir sonuç getirmediğini ifade ediyor. Sağlıklı bir diyet programının kişinin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini, aksi takdirde verilen kiloların hızla geri alınabileceğini söylüyor.

🍎 Kış aylarında bağışıklığı desteklemek için meyve ve sebze tüketimi de oldukça önemli. Yılmaz, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, pancar gibi sebzelerin yanı sıra elma, nar, portakal ve mandalina gibi meyvelerin tüketilmesini öneriyor.

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