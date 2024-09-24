Kışın Çok Daha Hızlı Kilo Vermek Mümkün! İşte Uzmanından Yeni Formül

🥗 Kışın Beslenme ve Diyet Önerileri
🍲 Diyetisyen Yılmaz, sağlıklı kilo vermek için beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalara da değiniyor. Kış aylarında yağlı yiyeceklerden kaçınıp fırınlama, buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerine yönelmek gerekiyor. Aynı zamanda sebze ve kurubaklagil tüketimini artırarak karbonhidrat oranı yüksek gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Kışın su içmeyi ihmal edenler için Yılmaz'ın önerisi, yeşil çay, maydanoz ve zencefil karışımıyla su tüketimini artırmak.
⚠️ İnternetten Bulunan Diyetlere Dikkat!
🚫 Diyetisyen Yılmaz, internetten rastgele bulunan diyetlerin uzun vadede sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu diyetlerin kişiye özel olmadığını, dolayısıyla sürdürülebilir bir sonuç getirmediğini ifade ediyor. Sağlıklı bir diyet programının kişinin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini, aksi takdirde verilen kiloların hızla geri alınabileceğini söylüyor.
🍎 Kış aylarında bağışıklığı desteklemek için meyve ve sebze tüketimi de oldukça önemli. Yılmaz, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, pancar gibi sebzelerin yanı sıra elma, nar, portakal ve mandalina gibi meyvelerin tüketilmesini öneriyor.