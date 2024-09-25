25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları!

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İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi. İstanbullular, su kaynaklarının son durumunu öğrenmek için gözlerini İSKİ'nin açıkladığı baraj doluluk oranlarına çevirdi. 25 Eylül itibarıyla açıklanan veriler, barajların doluluk oranlarında artış olduğunu gösteriyor. İşte 25 Eylül barajların doluluk oranları…

İSKİ Verilerine Göre Doluluk Oranları Arttı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayımladığı güncel grafiğe göre, kentin genel baraj doluluk oranı yüzde 40,11'e yükseldi. Bu artış, son yağışların su kaynaklarına önemli bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.