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Kahramanmaraş’ta genç çiftin korkunç sonu: Önce kız arkadaşını vurdu ardından intihar etti

Kahramanmaraş’ta tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Yusuf Bektaş (26), kız arkadaşı Yaren Küçük'ü (21) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:19
Kahramanmaraş’ta genç çiftin korkunç sonu: Önce kız arkadaşını vurdu ardından intihar etti

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yusuf Bektaş (26), kız arkadaşı Yaren Küçük'ü (21) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Korkunç olay öğle saatlerinde Kümbet Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Bektaş ile kız arkadaşı Yaren Küçük arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında gözü dönen Bektaş, yanındaki tabancayla Küçük'e ateş etti. Yakup Bektaş daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Yaren Küçük de ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük, hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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