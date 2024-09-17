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Artık diyet yapmadan kilo verebileceksiniz! Bilim insanları açıkladı: PHD2 geni yağları cayır cayır yakıyor

Obezite ve aşırı kilo dünyanın en büyük sağlık sorunu haline geldi. Son zamanlarda kilo vermek isteyen milyonlarca insan spor ve diyet programları arasında çırpınıyor. Ancak bilim insanları tarafından geliştirilen ve tarihte bir ilke imza atan uygulama büyük bir yankı uyandırdı. Bilim insanları kahverengi yağ dokusundaki PHD2 genini hedef alarak vücudun metabolizma hızını artırabileceklerini keşfetti. Peki, PHD2 nedir? İşte araştırmaya dair detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 14:57
Artık diyet yapmadan kilo verebileceksiniz! Bilim insanları açıkladı: PHD2 geni yağları cayır cayır yakıyor 1

Bilim dünyası obezite ve kilo yönetimi konusunda devrim niteliğinde bir keşfe tanıklık ediyor. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar diyet yapmadan da vücudun fazla yağlardan ve kalorilerden kurtulabileceğini ortaya koydu.

Artık diyet yapmadan kilo verebileceksiniz! Bilim insanları açıkladı: PHD2 geni yağları cayır cayır yakıyor 2

PHD2 geninin insan metabolizmasını hızlandırarak yağ yakımını gerçekleştirdiği belirlendi. İlk etapta kobay fareleri üzerinde yapılan deneyler ise oldukça çarpıcı sonuçlar doğurdu.

Artık diyet yapmadan kilo verebileceksiniz! Bilim insanları açıkladı: PHD2 geni yağları cayır cayır yakıyor 3

PHD2 Geninin Rolü

Kahverengi yağ dokusu vücudun ısısını düzenlemeye yardımcı olurken aynı zamanda kalori yakma kapasitesine de sahiptir.

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