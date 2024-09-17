Artık diyet yapmadan kilo verebileceksiniz! Bilim insanları açıkladı: PHD2 geni yağları cayır cayır yakıyor

Bilim dünyası obezite ve kilo yönetimi konusunda devrim niteliğinde bir keşfe tanıklık ediyor. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar diyet yapmadan da vücudun fazla yağlardan ve kalorilerden kurtulabileceğini ortaya koydu.
PHD2 geninin insan metabolizmasını hızlandırarak yağ yakımını gerçekleştirdiği belirlendi. İlk etapta kobay fareleri üzerinde yapılan deneyler ise oldukça çarpıcı sonuçlar doğurdu.
PHD2 Geninin Rolü
Kahverengi yağ dokusu vücudun ısısını düzenlemeye yardımcı olurken aynı zamanda kalori yakma kapasitesine de sahiptir.