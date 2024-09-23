Ne altın, ne döviz! Akıllı yatırımcı şimdi ekiyor: Dönümü milyoner yapıyor

Artan talep nedeniyle salep yetiştiriciliği, son yıllarda ilgi çekici bir tarım faaliyeti haline geldi. Sahil kesimlerinden yüksek rakımlı tepelere kadar her bölgede yetişebilen salep, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticilere ek gelir kaynağı sunuyor. Devlet tarafından verilen izinlerle sertifikalı üretimi yapılan salep, giderek daha fazla çiftçinin dikkatini çekiyor.

"Toprak Yapısı Çok Önemli"

Trabzon'da salep danışmanlığı yapan İlyas Altun, salep yetiştiriciliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Altun, "Salep üretimine başlamak için öncelikle toprak yapısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Ağır toprakları yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin, 10 kilogram da olsa, bu işe başlamasını ve üretim yapmasını istiyoruz. Toprakta yaşayan ve kendini yenileyen bir ürün. Bölgemiz bu iş için çok uygun. Trabzon'da 45 üreticimizle bunu tüm bölgelerde deniyoruz. Şu an sahil kesimlerimizde bile salep üretimi var," dedi.