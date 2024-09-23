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Ne altın, ne döviz! Akıllı yatırımcı şimdi ekiyor: Dönümü milyoner yapıyor

Eylül ayında ekilen, Nisan ve Mayıs aylarında hasat edilen bu bitki büyük getirisiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 14:56 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 15:09
Ne altın, ne döviz! Akıllı yatırımcı şimdi ekiyor: Dönümü milyoner yapıyor

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Artan talep nedeniyle salep yetiştiriciliği, son yıllarda ilgi çekici bir tarım faaliyeti haline geldi. Sahil kesimlerinden yüksek rakımlı tepelere kadar her bölgede yetişebilen salep, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticilere ek gelir kaynağı sunuyor. Devlet tarafından verilen izinlerle sertifikalı üretimi yapılan salep, giderek daha fazla çiftçinin dikkatini çekiyor.

"Toprak Yapısı Çok Önemli"

Trabzon'da salep danışmanlığı yapan İlyas Altun, salep yetiştiriciliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Altun, "Salep üretimine başlamak için öncelikle toprak yapısının çok önemli olduğunu biliyoruz. Ağır toprakları yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin, 10 kilogram da olsa, bu işe başlamasını ve üretim yapmasını istiyoruz. Toprakta yaşayan ve kendini yenileyen bir ürün. Bölgemiz bu iş için çok uygun. Trabzon'da 45 üreticimizle bunu tüm bölgelerde deniyoruz. Şu an sahil kesimlerimizde bile salep üretimi var," dedi.

"Altında Kökünde Altın Yatıyor"

Altun, salebin sadece bir çiçek olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Altında, kökünde adeta altın yatıyor. Bugün kilogramı 1.500 liradan satılıyor. Bir metrekare yere dikiyorsunuz, 3-4 bin lira kazanıyorsunuz. 100 metrekare bir bahçeniz olsa, 20 dönüm fındıklığa bedel. Bir kişi çok rahat yapabilir. Bu kadar kazançlı bir iş," şeklinde konuştu.

Dönümü Milyoner Yapıyor

Salep üretimini giderek artıracaklarını belirten Altun, "Salep üretimi rakıma göre değişiyor. Daha düşük rakımlar daha erkenci oluyor, yüksek rakımlarda ise arada bir ay fark oluyor. Ege Bölgesi sıcak iklim olduğu için şu anda söküm yapmış durumda. Bizde ise nem ve rutubet olduğu için dikim yaptığımız yüksek rakımlarda hasat bir ay geç oluyor.

Bugün 1.500 liralık salep diktiniz, 4.500 lira alacaksınız; 1.500'ünü tekrar dikeceksiniz. Seneye bir kez daha alacaksınız. Yani bu kadar verimli ve kârlı bir iş. 100 metrekare bir yer yaparsınız, 400 bin lira kazanırsınız. 1 dönüm yaparsınız, 4 milyon kazanırsınız. Şu an 15 dönüm bir arazide salep dikimi yaptık. Üretimimizi giderek artıracağız. Devletin desteğini bekliyoruz. Biz şu anda kimseden yardım almadan, tamamen kendi emeğimizle yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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