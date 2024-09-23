Bursa İngeöl’de can pazarı! İşçi servisi devrildi... Çok sayıda yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sabah mesaisine giden işçileri taşıyan servis devrildi.
Olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Mevlüt Karakurt yönetimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi yan yattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sabah mesaisine giden işçileri taşıyan servis devrildi.
Olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Mevlüt Karakurt yönetimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi yan yattı.
Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.