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Vatandaş son kullanma tarihi sanıyor ama! İşte TETT'in gerçek anlamı

Gıda alışverişi yaparken ambalajların üzerinde sıkça karşılaştığımız "TETT" ve "SKT" ibareleri, tüketicilerin kafasında soru işaretleri oluşturabiliyor. Çoğu kişi bu iki terimi aynı anlamda kullanıyor olsa da, aslında önemli farklılıklar bulunuyor. Peki, TETT ve SKT nedir? Bu terimlerin gıda güvenliği açısından önemi nedir?

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:40 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:40
Vatandaş son kullanma tarihi sanıyor ama! İşte TETT’in gerçek anlamı

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Gıda güvenliği, sağlığımızı doğrudan etkileyen önemli bir konudur. TETT ve SKT kavramlarını doğru anlayarak, hem israfın önüne geçebilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın, bilinçli bir tüketici olmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.

TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi) Nedir?

TETT, yani "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi", bir ürünün en iyi kalite ve lezzette tüketilebileceği son tarihi ifade eder. Bu tarih, üretici firma tarafından belirlenir ve ürünün özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. TETT, genellikle uzun ömürlü ve dayanıklı gıdalarda kullanılır.

TETT Geçerse Ne Olur?

Tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmesi, ürünün hemen bozulacağı anlamına gelmez. Ürün mikrobiyolojik olarak bozulmaya uğramaz ve sağlık açısından genellikle bir tehdit oluşturmaz. Ancak zamanla ürünün tadında, kokusunda veya dokusunda değişimler meydana gelebilir. Bu nedenle tüketici, kendi duyusal değerlendirmelerine göre ürünü tüketip tüketmemeye karar verebilir.

SKT (Son Kullanma Tarihi) Nedir?

SKT, "Son Kullanma Tarihi"nin kısaltmasıdır ve bir ürünün güvenli bir şekilde tüketilebileceği son tarihi belirtir. Bu tarih, özellikle hızlı bozulan ve mikrobiyolojik açıdan risk taşıyan gıdalar için hayati önem taşır. Et, süt ürünleri ve hazır yemekler bu kategoriye girer.

SKT Geçerse Ne Olur?

Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünün tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Bu tür ürünler, sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilecek bakteri ve mikroorganizmaların üremesine zemin hazırlayabilir. Gıda zehirlenmeleri ve diğer sağlık sorunları yaşamamak için SKT'si geçmiş ürünleri tüketmemek gerekir.

TETT ve SKT Arasındaki Farklar Nelerdir?

Güvenlik ve Kalite Açısından Farkları:

TETT, ürünün en iyi kalite ve lezzette olduğu süreyi belirtirken, SKT ürünün güvenli bir şekilde tüketilebileceği son tarihi gösterir.

Ürün Tipleri:

TETT, genellikle konserve, kuru gıdalar ve ambalajlı atıştırmalıklar gibi uzun ömürlü ürünlerde kullanılır.

SKT, taze et, süt ürünleri ve deniz ürünleri gibi çabuk bozulan gıdalarda yer alır.

Tarihi Geçmiş Ürünlerin Tüketimi:

TETT geçmiş ürünler, kalite kaybına uğramış olsa da, genellikle sağlığa zararlı değildir ve tüketilebilir.

SKT geçmiş ürünlerin tüketimi ise sağlık açısından risklidir ve kesinlikle önerilmez.

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