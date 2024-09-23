Vatandaş son kullanma tarihi sanıyor ama! İşte TETT’in gerçek anlamı

SKT (Son Kullanma Tarihi) Nedir?

SKT, "Son Kullanma Tarihi"nin kısaltmasıdır ve bir ürünün güvenli bir şekilde tüketilebileceği son tarihi belirtir. Bu tarih, özellikle hızlı bozulan ve mikrobiyolojik açıdan risk taşıyan gıdalar için hayati önem taşır. Et, süt ürünleri ve hazır yemekler bu kategoriye girer.

SKT Geçerse Ne Olur?

Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünün tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Bu tür ürünler, sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilecek bakteri ve mikroorganizmaların üremesine zemin hazırlayabilir. Gıda zehirlenmeleri ve diğer sağlık sorunları yaşamamak için SKT'si geçmiş ürünleri tüketmemek gerekir.