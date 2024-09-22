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Burdur'da feci kaza! Tır freni boşaldı 5 aracı biçti

Burdur’da park halindeki tır freni boşalarak önünde duran 5 araca çarparak maddi hasara neden olurken tırı durdurmaya çalışan sürücünün bacağı aracın altında kalarak ezildi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 06:10 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 06:10
Burdur’da feci kaza! Tır freni boşaldı 5 aracı biçti

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Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 ABK 227 plakalı patates yüklü tırı caddeye park eden sürücü Murat B. araçtan indi.

O sırada freni boşalan tır kayarak ilk önce yol kenarında park halinde olan 2 otomobile, daha sonra ise park halindeki 07 BFS 163 plakalı tıra çarparak durdu.

Çarpma sonucu harekete geçen 07 BFS 163 plakalı tır ise geri doğru kayarak arkasında bulanan 15 AL 903 plakalı başka bir tıra çarptı.



Kazada toplam 5 araçta maddi hasar oluşurken freni patlayan tırın sahibi Murat B.'nin bacağı aracını durdurmak isterken sol ön tekerin altında kalarak ezildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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