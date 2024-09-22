Burdur’da feci kaza! Tır freni boşaldı 5 aracı biçti

Kaza , Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 ABK 227 plakalı patates yüklü tırı caddeye park eden sürücü Murat B. araçtan indi.

O sırada freni boşalan tır kayarak ilk önce yol kenarında park halinde olan 2 otomobile, daha sonra ise park halindeki 07 BFS 163 plakalı tıra çarparak durdu.