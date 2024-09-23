Bu 7 meslek 2030’a kadar bitecek! Geleceği olmayan meslekler listesi

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Dr. Andrew Scott tarafından 2023 yılında Technology and Innovation Conference'de belirtilenlere göre bitmesi beklenen meslekler sıralandı. İşte o meslekler...

HANGİ İŞLER TEHLİKEDE? Teknolojinin hızlı gelişimi, yapay zekâ ve otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte birçok mesleği tehdit ediyor. Araştırmalar, günümüzdeki işlerin üçte ikisinin 2030 yılına kadar yapay zeka tarafından devralınacağını öngörüyor. Peki, hangi meslekler bu dönüşümden en çok etkilenecek? İşte önümüzdeki yıllarda yok olma riski taşıyan meslekler...