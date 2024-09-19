Dikkat kan grubunuz MAL olabilir! 50 yıl sonra yeni keşif

1972 yılında keşfedilen, ancak genetik yapısı bilinmeyen AnWj antijeni üzerine yapılan araştırmalar sonuç verdi. Bilim insanları, bu antijenin yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'e ait olduğunu açıkladı.
1972 yılında keşfedilen, ancak genetik yapısı bilinmeyen AnWj antijeni üzerine yapılan araştırmalar sonuç verdi. Bilim insanları, bu antijenin yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'e ait olduğunu açıkladı.
🧬 YENİ KAN GRUBU KEŞFEDİLDİ
Araştırmacılar, 50 yılı aşkın süredir çözülemeyen bir bilmeceyi çözerek yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'i keşfettiler. 1972 yılında fark edilen ancak genetik yapısı bilinmeyen AnWj antijeninin sırrı nihayet aydınlatıldı.
🏥 NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı'ndan bilim insanları bu keşfi duyurdu. Bu buluş, nadir görülen AnWj negatif fenotipine sahip bireylerin tanınmasını ve tedavi edilmesini kolaylaştıracak.Çoğu insan AnWj antijenine sahipken, bazı nadir bireylerde bu antijen bulunmuyor. Bu da onları kan transfüzyonlarında büyük risk altında bırakıyor. Yanlış kan transfüzyonu durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor.
🔬 Bu araştırma sonucunda, AnWj antijeninin MAL kan grubu sistemiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu keşif, nadir kan gruplarına sahip bireyler için genetik testler ve yeni tedavi yöntemlerinin önünü açacak. NHS Blood and Transplant'tan kıdemli araştırmacı Louise Tilley: "AnWj'nin genetik arka planı uzun yıllardır çözülememiş bir gizemdi. Bu keşif, büyük bir ekip çalışmasının sonucu olarak elde edildi ve nadir kan gruplarına sahip hastalar için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.
🩸 MAL KAN GRUBU NEDİR?
MAL kan grubu, insanlarda nadir görülen bir kan grubudur ve MAL proteini üzerinde AnWj antijeninin eksikliğiyle tanımlanır. 1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, hematolojik bozukluklar veya bazı kanser türleri ile ilişkilidir. Genetik nedenler nadir olmakla birlikte, AnWj-negatif kişilerde ciddi transfüzyon reaksiyonları meydana gelebilir.
🔬 MAL KAN GRUBU NASIL KEŞFEDİLDİ?
1972'de AnWj antijeninin keşfiyle başlayan süreç, 2020'lerde MAL kan grubunun tam olarak anlaşılmasıyla sonuçlandı. Bu keşif, dünya genelinde nadir kan grubu sistemlerinin önemini daha da artırdı.
🧬 MAL KAN TESTİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Yeni geliştirilen genetik testler, AnWj-negatif kişilerin tanımlanmasını kolaylaştırdı. Bu, kan nakline olumsuz tepki gösteren hastalar için hayat kurtarıcı olabilir.
📊 NADİR KAN GRUPLARI NELERDİR?
Dünya genelinde 600'den fazla antijen bulunduğu biliniyor. Amerikan Kızıl Haçı, bir kan grubunun 1.000 kişiden az görülmesi durumunda o grubu nadir olarak kabul eder. Rhnull ve AB negatif gibi nadir gruplar, transfüzyon ve organ naklinde zorluklar çıkarabilir.
Araştırma NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı tarafından yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Çalışmalar sonucunda 50 yıldır gizemini koruyan AnWj antijeninin genetik yapısı çözülmüş ve yeni bir kan grubu sistemi olan MAL tanımlanmıştır. Bu buluş, nadir kan gruplarına sahip bireylerin tanınması ve tedavi edilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.