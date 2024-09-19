Dikkat kan grubunuz MAL olabilir! 50 yıl sonra yeni keşif

🔬 Bu araştırma sonucunda, AnWj antijeninin MAL kan grubu sistemiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu keşif, nadir kan gruplarına sahip bireyler için genetik testler ve yeni tedavi yöntemlerinin önünü açacak. NHS Blood and Transplant 'tan kıdemli araştırmacı Louise Tilley : "AnWj'nin genetik arka planı uzun yıllardır çözülememiş bir gizemdi. Bu keşif, büyük bir ekip çalışmasının sonucu olarak elde edildi ve nadir kan gruplarına sahip hastalar için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

MAL kan grubu , insanlarda nadir görülen bir kan grubudur ve MAL proteini üzerinde AnWj antijeninin eksikliğiyle tanımlanır. 1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, hematolojik bozukluklar veya bazı kanser türleri ile ilişkilidir. Genetik nedenler nadir olmakla birlikte, AnWj-negatif kişilerde ciddi transfüzyon reaksiyonları meydana gelebilir.

1972'de AnWj antijeninin keşfiyle başlayan süreç, 2020'lerde MAL kan grubu nun tam olarak anlaşılmasıyla sonuçlandı. Bu keşif, dünya genelinde nadir kan grubu sistemlerinin önemini daha da artırdı.

Yeni geliştirilen genetik testler, AnWj-negatif kişilerin tanımlanmasını kolaylaştırdı. Bu, kan nakline olumsuz tepki gösteren hastalar için hayat kurtarıcı olabilir.

📊 NADİR KAN GRUPLARI NELERDİR?

Dünya genelinde 600'den fazla antijen bulunduğu biliniyor. Amerikan Kızıl Haçı, bir kan grubunun 1.000 kişiden az görülmesi durumunda o grubu nadir olarak kabul eder. Rhnull ve AB negatif gibi nadir gruplar, transfüzyon ve organ naklinde zorluklar çıkarabilir.