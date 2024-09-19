SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dikkat kan grubunuz MAL olabilir! 50 yıl sonra yeni keşif

Bilim insanları, 50 yıldan uzun süredir bilinmeyen bir antijenin sırrını çözdü. AnWj Antijeni Yeni Kan Grubu Sistemiyle Bağlantılı Bilim insanları, AnWj antijeninin MAL proteiniyle bağlantılı olduğunu tespit ederek yeni bir kan grubu sistemi keşfettiklerini açıkladı. MAL adı verilen bu nadir kan grubu sistemi, tıbbi bakımın iyileştirilmesi ve uyumlu kan bağışçıları bulma sürecine önemli katkı sağlayabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 22:58
Dikkat kan grubunuz MAL olabilir! 50 yıl sonra yeni keşif

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1972 yılında keşfedilen, ancak genetik yapısı bilinmeyen AnWj antijeni üzerine yapılan araştırmalar sonuç verdi. Bilim insanları, bu antijenin yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'e ait olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🧬 YENİ KAN GRUBU KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, 50 yılı aşkın süredir çözülemeyen bir bilmeceyi çözerek yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'i keşfettiler. 1972 yılında fark edilen ancak genetik yapısı bilinmeyen AnWj antijeninin sırrı nihayet aydınlatıldı.

🏥 NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı'ndan bilim insanları bu keşfi duyurdu. Bu buluş, nadir görülen AnWj negatif fenotipine sahip bireylerin tanınmasını ve tedavi edilmesini kolaylaştıracak.Çoğu insan AnWj antijenine sahipken, bazı nadir bireylerde bu antijen bulunmuyor. Bu da onları kan transfüzyonlarında büyük risk altında bırakıyor. Yanlış kan transfüzyonu durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor.

🔬 Bu araştırma sonucunda, AnWj antijeninin MAL kan grubu sistemiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu keşif, nadir kan gruplarına sahip bireyler için genetik testler ve yeni tedavi yöntemlerinin önünü açacak. NHS Blood and Transplant'tan kıdemli araştırmacı Louise Tilley: "AnWj'nin genetik arka planı uzun yıllardır çözülememiş bir gizemdi. Bu keşif, büyük bir ekip çalışmasının sonucu olarak elde edildi ve nadir kan gruplarına sahip hastalar için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

🩸 MAL KAN GRUBU NEDİR?

MAL kan grubu, insanlarda nadir görülen bir kan grubudur ve MAL proteini üzerinde AnWj antijeninin eksikliğiyle tanımlanır. 1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, hematolojik bozukluklar veya bazı kanser türleri ile ilişkilidir. Genetik nedenler nadir olmakla birlikte, AnWj-negatif kişilerde ciddi transfüzyon reaksiyonları meydana gelebilir.

🔬 MAL KAN GRUBU NASIL KEŞFEDİLDİ?

1972'de AnWj antijeninin keşfiyle başlayan süreç, 2020'lerde MAL kan grubunun tam olarak anlaşılmasıyla sonuçlandı. Bu keşif, dünya genelinde nadir kan grubu sistemlerinin önemini daha da artırdı.

🧬 MAL KAN TESTİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Yeni geliştirilen genetik testler, AnWj-negatif kişilerin tanımlanmasını kolaylaştırdı. Bu, kan nakline olumsuz tepki gösteren hastalar için hayat kurtarıcı olabilir.

📊 NADİR KAN GRUPLARI NELERDİR?

Dünya genelinde 600'den fazla antijen bulunduğu biliniyor. Amerikan Kızıl Haçı, bir kan grubunun 1.000 kişiden az görülmesi durumunda o grubu nadir olarak kabul eder. Rhnull ve AB negatif gibi nadir gruplar, transfüzyon ve organ naklinde zorluklar çıkarabilir.

Araştırma NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı tarafından yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Çalışmalar sonucunda 50 yıldır gizemini koruyan AnWj antijeninin genetik yapısı çözülmüş ve yeni bir kan grubu sistemi olan MAL tanımlanmıştır. Bu buluş, nadir kan gruplarına sahip bireylerin tanınması ve tedavi edilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Çay ve kahve içenler dikkat! Çok şaşırtan yeni bir araştırma ortaya çıktıÇay ve kahve içenler dikkat! Çok şaşırtan yeni bir araştırma ortaya çıktı
Çay ve kahve içenler dikkat! Çok şaşırtan yeni bir araştırma ortaya çıktı
Bilim İnsanları Kırışıklığı Yok Eden Garip Bir Cilt Bakım Malzemesi Keşfetti!Bilim İnsanları Kırışıklığı Yok Eden Garip Bir Cilt Bakım Malzemesi Keşfetti!
Bilim İnsanları Kırışıklığı Yok Eden Garip Bir Cilt Bakım Malzemesi Keşfetti!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
Devlet Bahçeli’den MHP’nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında 40’lara inecek
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
SON DAKİKA