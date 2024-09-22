Beyaz saç koparmak beyazları çoğaltır mı? Uzman stilist açıkladı

Beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir işareti olsa da, pek çok kişi bu durumla başa çıkmanın yollarını arıyor. Beyaz saç tellerini koparmanın saç köklerine zarar verdiği ve daha fazla beyaz saç çıkardığı iddiaları doğru mu? İşte merak edilenler...
Beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir işareti olsa da, pek çok kişi bu durumla başa çıkmanın yollarını arıyor. Beyaz saç tellerini koparmanın saç köklerine zarar verdiği ve daha fazla beyaz saç çıkardığı iddiaları doğru mu? İşte merak edilenler...
BEYAZ SAÇLARI KOPARMAK BEYAZLARI ÇOĞALTIR MI?
Beyaz saçların koparılmasının daha fazla beyaz saç çıkardığına dair yaygın bir inanış vardır. Ancak bu iddianın bilimsel bir temeli olup olmadığı merak konusudur. Beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar ve vücut pigment üretimini yavaşlattıkça daha fazla saç teli beyazlamaya başlar. Peki, beyaz saçları koparmanın bu süreci hızlandırdığı doğru mu?
Stilist Mirza Batanovic, beyaz saçları koparmanın daha fazla beyaz saçın çıkmasına neden olmayacağını belirtiyor. Batanovic'e göre, bir saç telini koparmak sadece o bölgeden yeni bir saç teli çıkmasına yol açar; bu yeni çıkan saçın beyaz olup olmayacağı ise genetik ve yaşlanma süreciyle ilgilidir. Eğer beyaz saçlar çoğalıyor gibi görünüyorsa, bu sadece zamanla daha fazla saç telinin pigmentini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır, koparma işlemiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur.
KELLİK RİSKİ
Beyaz saçları koparmak, daha fazla beyaz saç çıkarmasa bile saç sağlığı açısından zararlı olabilir. Saçları sürekli yolmak, saç köklerini travmatize ederek enfeksiyonlara ve leke şeklinde kellik oluşumuna neden olabilir. Bu alışkanlık, zamanla saçın kalitesini de düşürür ve saçın seyrelmesine yol açabilir. Beyaz saçları koparmak yerine doğal olarak bırakmak ya da saç boyama gibi alternatif yöntemlere başvurmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır.
MELANİN VE YAŞLANMA SÜRECİ
Beyaz saçların oluşum süreci bilimsel olarak melanin üretiminin azalmasıyla açıklanır. Melanin, saça ve cilde renk veren bir pigmenttir ve yaşlandıkça bu pigmentin üretimi doğal olarak azalmaya başlar. Genellikle 28 ila 40 yaşları arasında melanosit adı verilen pigment üreten hücrelerin aktivitesi yavaşlar, bu da saç tellerinin pigmentini kaybetmesine ve beyazlaşmasına neden olur. Beyaz ya da gri görünen saçlar aslında yarı saydamdır ve doğal saç renginin azalan yüzdesi ile beyaz tellerin karışımından kaynaklanır.
Sonuç olarak, beyaz saçları koparmak daha fazla beyaz saçın çıkmasına neden olmaz, ancak saç köklerine zarar vererek saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, beyaz saçları koparmaktan kaçınılmalı ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumu kabullenmek, saç sağlığı açısından daha faydalıdır.
Stilist Mirza Batanovic, saç tasarımı ve stil alanında uzmanlaşmış bir stil direktörüdür. Saç bakımı, stil ve güzellik konularında çeşitli platformlarda görüşlerine başvurulan bir uzmandır. Beyaz saçların koparılmasının daha fazla beyaz saç çıkardığına dair yanlış inanışlarla ilgili yaptığı açıklama, 2024 yılında gerçekleştirdiği bir röportajda gündeme gelmiştir. Batanovic, bu açıklamasında saç koparmanın beyaz saçların artışına neden olmadığını, bunun doğal yaşlanma süreciyle ilgili bir durum olduğunu vurgulamıştır.