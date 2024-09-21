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Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Sakıp Sabancı Yalısı dudak uçuklatan fiyatla satışa çıkarıldı

Yalı Çapkını dizisinin çekildiği, İstanbul Boğazı’nın en güzel semtlerinden Beylerbeyi’ndeki Sakıp Sabancı-Şevket Paşa Yalısı, 1 milyar 250 milyon TL’ye satışa çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Sakıp Sabancı Yalısı dudak uçuklatan fiyatla satışa çıkarıldı

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Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi'ndeki boğaz manzaralı Sakıp Sabancı Yalısı 1 milyar 250 milyon liradan satılığa çıkartıldı.



KİRASI 600 BİN LİRA

Sabancı Ailesi'nden Dilek Sabancı'ya ait olduğu bilinen ve 2 yıl önce diziye 600 bin lira kiralanan yalının kira geliri engelliler için harcanıyordu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndaki ünlü yalıya tam 1 milyar 250 milyon lira isteniyor. Boğazdaki en pahalı yalılardan biri olan Sakıp Sabancı- Şevket Paşa Yalısı 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren ilana çıkarıldı.

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