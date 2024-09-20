Türkiye Narin’e ağlarken Diyarbakır’da yine kan donduran cinayet! Öğretmeni öldürüp yol kenarına attılar

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti yürekleri yakarken yine aynı noktadan kan donduran bir haber geldi.
Diyarbakır Çermik'te bir öğretmen başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti yürekleri yakarken yine aynı noktadan kan donduran bir haber geldi.
Diyarbakır Çermik'te bir öğretmen başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
YOL KENARINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İlçeye bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
FELSEFE ÖĞRETMENİ
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğunu tespit edildi.
Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.