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Türkiye Narin'e ağlarken Diyarbakır'da yine kan donduran cinayet! Öğretmeni öldürüp yol kenarına attılar

Türkiye Narin Güran cinayetine ağlarken Diyarbakır'da yine kan donduran bir cinayet işlendi. Çermik'te görev yapan Felsefe öğretmeni Özgür Ekinci başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekinci'nin yol kenarına atılan cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 17:24 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 17:27
Türkiye Narin’e ağlarken Diyarbakır’da yine kan donduran cinayet! Öğretmeni öldürüp yol kenarına attılar

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Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti yürekleri yakarken yine aynı noktadan kan donduran bir haber geldi.

Çermik'te öğretmen cinayeti!



Diyarbakır Çermik'te bir öğretmen başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (DHA)Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (DHA)

YOL KENARINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İlçeye bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (İHA)Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (İHA)

FELSEFE ÖĞRETMENİ

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğunu tespit edildi.

Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (DHA)Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (DHA)


Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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