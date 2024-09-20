Türkiye Narin’e ağlarken Diyarbakır’da yine kan donduran cinayet! Öğretmeni öldürüp yol kenarına attılar

Diyarbakır 'daki Narin Güran cinayeti yürekleri yakarken yine aynı noktadan kan donduran bir haber geldi.

İlçeye bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu (İHA)



FELSEFE ÖĞRETMENİ



Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğunu tespit edildi.