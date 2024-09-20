120 bin TL’lik cep telefonu için geceden kuyruk oldular!

Üsküdar 'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy 'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunulan telefon için İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FİYATI 120 BİN LİRA Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

120 bin TL'lik telefon için uzun kuyruklar oluştu (Fotoğraf: DHA)

120 bin TL'lik telefon için uzun kuyruklar oluştu (Fotoğraf: DHA)

"HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ"

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman isimli vatandaş şunları söyledi:

Telefon kuyruğundaki vatandaş Ali Zaman (Fotoğraf: DHA)

"16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada."