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Ali bir işi tek başına 30 günde, Ayşe'yse aynı işi tek başına 20 günde bitirebiliyorsa Ali ve Ayşe aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Ali bir işi tek başına 30 günde, Ayşe'yse aynı işi tek başına 20 günde bitirebiliyorsa Ali ve Ayşe aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 22:22
Ali bir işi tek başına 30 günde, Ayşe’yse aynı işi tek başına 20 günde bitirebiliyorsa Ali ve Ayşe aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Eylül tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ali bir işi tek başına 30 günde, Ayşe'yse aynı işi tek başına 20 günde bitirebiliyorsa Ali ve Ayşe aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU:Ali bir işi tek başına 30 günde, Ayşe'yse aynı işi tek başına 20 günde bitirebiliyorsa Ali ve Ayşe aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirir?

A:9

B:12

C:15

D:18

CEVAP:B

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