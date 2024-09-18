Kanadalı bilim insanlarından mucize buluş! Alzheimer yıllar öncesinden bu şekilde tespit edilecek

👨‍⚕️ Alzheimer Nedir? Alzheimer hastalığı, beynin belirli bölgelerinde amiloid ve tau proteinlerinin birikmesi sonucu oluşan plaklar ve düğümlerin, zamanla hafıza kaybı ve düşünme yetilerinde bozulma gibi demans belirtilerine yol açtığı düşünülmektedir. Beyinde bu proteinlerin birikimi, genellikle hastalığın erken evresinde başlar ve belirtiler ortaya çıkana kadar fark edilmeyebilir.

🧪 Araştırma Nasıl Gerçekleştirildi? McGill Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer riski taşıyan 100'den fazla gönüllünün beyin aktivitelerini inceledi. Yapılan iki ayrı beyin taraması, ilk olarak proteinlerin beyindeki yerleşimini, ardından bu bölgelerdeki beyin aktivitesini kaydetti. Sonuçlar şaşırtıcıydı! 🌟 Beyinde yüksek seviyede amiloid proteini bulunan kişilerin, normalden daha yüksek beyin aktivitesi gösterdiği tespit edildi. Ancak hem amiloid hem de tau plakları olan gönüllülerde, beyin aktivitesinin yavaşladığı gözlemlendi.

🔍 ERKEN TEŞHİS İÇİN YENİ UMUT! Araştırmacılar, bulgularının Alzheimer'ın erken teşhisinde kullanılabilecek biyobelirteçler sunduğunu belirtti. Beyindeki bu aktivite değişiklikleri, plaklar henüz tam anlamıyla gelişmeden tespit edilebilir ve böylece hastalık çok daha erken evrede fark edilebilir. 🕵️‍♀️ Ayrıca, bu protein birikimlerinin beyin aktivitesini daha da yavaşlatıp yavaşlatmadığını anlamak için gönüllülerin yeniden taranacağı bildirildi.

📊 BİLİM İNSANLARI NE DİYOR? Çalışmanın baş araştırmacısı Jonathan Gallego Rudolf, bu bulguların Alzheimer'ın neden olduğu nörofizyolojik değişiklikleri anlamada önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Çalışmamız, Alzheimer'ın preklinik aşamasında nöronal aktivitede yaşanan değişikliklerin insanlarda nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oldu" dedi. 🧑‍🏫 OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün