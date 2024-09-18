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OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün

Günde sadece bir öğün yemek üzerine kurulu OMAD diyeti, Jennifer Aniston ve Mark Wahlberg gibi ünlüler tarafından tercih ediliyor. 23 saat boyunca aç kalıp sadece 1 saatlik dilimde istenilen yiyecekleri tüketme esasına dayanan bu diyet, uzmanları ikiye bölmüş durumda. Kimileri bu diyetin metabolizmayı hızlandırdığını savunurken, bazı uzmanlar ise uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 22:22 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 22:22
OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün

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"One Meal A Day" yani günde tek öğün beslenmeye dayalı OMAD diyeti, son dönemde hızla popülerleşti. Jennifer Aniston ve Chris Martin gibi ünlü isimlerin uyguladığı bu diyet, 23 saat boyunca aç kalıp sadece bir öğün tüketmeyi içeriyor. Ancak uzmanlar, bu beslenme şeklinin metabolizmayı hızlandırsa da beslenme yetersizliklerine ve yeme bozukluklarına yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.

📝 OMAD Diyeti: Günde Tek Öğünle Sağlık Mümkün mü?

OMAD diyeti, yani "One Meal A Day" (günde bir öğün) beslenme düzeni, son yıllarda popülerleşti. Jennifer Aniston, Mark Wahlberg ve Chris Martin gibi ünlüler tarafından da tercih edilen bu diyet, 24 saatlik dilimde sadece bir öğün yemeyi içeriyor. 🥗

🔍 Peki, OMAD Diyeti Sağlıklı mı?

Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları üretkenliği artırdığını savunurken, diğerleri beslenme yetersizliğine yol açabileceğini belirtiyor. New York Post'a konuşan Beslenme Uzmanı Dr. Lisa Young, "OMAD, kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olmaz ve besin eksikliklerine yol açabilir" diyor. 🍔🍟

🩺 Riskler ve Yan Etkiler

Uzman isim karbonhidrat içeren yüksek kalorili yiyeceklerin bu diyette yaygın olduğunu ve bunun kas kaybına, insülin direncine ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ayrıca, kadınlarda kemik erimesi, erkeklerde ise kalp damar hastalıklarının artabileceğini belirtiyor. 💪

Çay ve Kahve Tüketimi

23 saat aç kalınan bu diyet boyunca sadece su, çay ve kahve tüketilebiliyor. Ancak Merve Altay, fazla çay ve kahve tüketiminin mineral kaybına yol açabileceğini ve bunun ödem ve şişkinliğe neden olabileceğini söylüyor. 💧

🍴 Kimler Kaçınmalı?

Şeker hastalığı, insülin direnci olanlar ve hormonal dengeyi koruması gereken genç kadınlar için bu diyetin tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

📝 OMAD DİYETİ ÖRNEK 1 GÜNLÜK MENÜ

🍽️ Öğün Saati (19:00 - 20:00)

1️⃣ Başlangıç:

  • 🥗 Zeytinyağlı Yeşil Salata: Roka, ıspanak, marul, salatalık, domates, avokado dilimleri ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı.

2️⃣ Ana Yemek:

  • 🍗 Izgara Tavuk Göğsü (200g): Yeterli protein alımı için.
  • 🍠 Fırında Tatlı Patates: Karbonhidrat kaynağı olarak 1 orta boy tatlı patates.
  • 🥦 Buharda Brokoli ve Havuç: Lif alımını desteklemek için.

3️⃣ Ara:

  • 🧀 Lor Peynirli Kinoa Salatası: Sağlıklı bir karbonhidrat ve protein kaynağı.

4️⃣ Tatlı:

  • 🍓 Meyve Tabağı: Çilek, kivi ve bir avuç badem ile tatlı isteğini sağlıklı bir şekilde gider.

🥛 İçecekler:

  • Su: Yemek öncesi ve sonrası bolca su tüketin.
  • Şekersiz Bitki Çayı veya Yeşil Çay: Yemek sonrası sindirimi kolaylaştırmak için.

🍵 23 saat boyunca su, çay ve şekersiz kahve içilebilir, ancak aşırıya kaçmadan ve mineral kaybını önlemek için dikkatli olunmalıdır.

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