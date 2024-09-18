OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün

Uzman isim karbonhidrat içeren yüksek kalorili yiyeceklerin bu diyette yaygın olduğunu ve bunun kas kaybına, insülin direncine ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ayrıca, kadınlarda kemik erimesi, erkeklerde ise kalp damar hastalıklarının artabileceğini belirtiyor. 💪

☕ Çay ve Kahve Tüketimi

23 saat aç kalınan bu diyet boyunca sadece su, çay ve kahve tüketilebiliyor. Ancak Merve Altay, fazla çay ve kahve tüketiminin mineral kaybına yol açabileceğini ve bunun ödem ve şişkinliğe neden olabileceğini söylüyor. 💧

🍴 Kimler Kaçınmalı?

Şeker hastalığı, insülin direnci olanlar ve hormonal dengeyi koruması gereken genç kadınlar için bu diyetin tehlikeli olabileceği belirtiliyor.