OMAD diyeti ile patates, pizza ve hamburger yiyebilirsiniz! Böyle de kilo vermek mümkün

"One Meal A Day" yani günde tek öğün beslenmeye dayalı OMAD diyeti, son dönemde hızla popülerleşti. Jennifer Aniston ve Chris Martin gibi ünlü isimlerin uyguladığı bu diyet, 23 saat boyunca aç kalıp sadece bir öğün tüketmeyi içeriyor. Ancak uzmanlar, bu beslenme şeklinin metabolizmayı hızlandırsa da beslenme yetersizliklerine ve yeme bozukluklarına yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.
📝 OMAD Diyeti: Günde Tek Öğünle Sağlık Mümkün mü?
OMAD diyeti, yani "One Meal A Day" (günde bir öğün) beslenme düzeni, son yıllarda popülerleşti. Jennifer Aniston, Mark Wahlberg ve Chris Martin gibi ünlüler tarafından da tercih edilen bu diyet, 24 saatlik dilimde sadece bir öğün yemeyi içeriyor. 🥗
🔍 Peki, OMAD Diyeti Sağlıklı mı?
Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları üretkenliği artırdığını savunurken, diğerleri beslenme yetersizliğine yol açabileceğini belirtiyor. New York Post'a konuşan Beslenme Uzmanı Dr. Lisa Young, "OMAD, kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olmaz ve besin eksikliklerine yol açabilir" diyor. 🍔🍟