Tanesini 1000 TL’ye satıyor! Dalları kullanıyor! Yenilerden kimse yapmıyor!

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, yıllardır el emeği göz nuru sepetleriyle hem kültürel mirasını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Fındık ağacı dallarından ustalıkla ördüğü sepetler, geleneksel zanaatın nadir örnekleri arasında yer alırken, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Koçyiğit, "Eskilerden beri yapıyorum. Atalarımdan öğrendim. Yenilerden yapan yok, ben sonum artık," diyerek bu özel sanatın geleceği konusundaki derin endişelerini samimi bir şekilde paylaşıyor.

Sepetçilik Sanatının Zorlukları Mehmet Koçyiğit için sepet örmek, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. "Elimizle örüyoruz. Zor iş, kolay iş değil," diyen Koçyiğit, sepet yapımının ne kadar emek gerektirdiğini vurguluyor. Her bir sepetin yapımı yaklaşık iki gün sürüyor ve bu süreçte kullanılan fındık dallarının özenle seçilmesi gerekiyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan Koçyiğit, modern tekniklerin yerini alacak yeni nesillerin bu sanatı devralmaması durumunda, sepetçilik kültürünün yok olmasından endişe duyuyor.