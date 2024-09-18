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Bingöl halkından Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’e davet: Güzel olması bizim için önemli değil

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. İdil Bilgen'in birinciliği çeşitli çevreler tarafından eleştirilirken mesleğinin ise doktorluk olduğu öğrenildi. Bilgen'in Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan bölge halkı yeni kraliçeyi ilçeye davet etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 15:07 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 15:30
Bingöl halkından Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’e davet: Güzel olması bizim için önemli değil

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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip sonrasında da taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali geçtiğimiz gece yapıldı.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi eski güzellerin jüri koltuğunda oturduğu gecede yarışan 20 güzelin içinden yarışmanın kazananı İdil Bilgen oldu.

İdil Bilgenİdil Bilgen

24 yaşındaki kraliçe kısa sürede gündem oldu. Bilgen için sosyal medyada binlerce yorum ve benzetme yapıldı.

ŞABANİYE'YE BENZETİLDİ
Bilgen'i görenler Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetti.

Sosyal medyada kullanıcılardan bazıları Bilgen'in torpil ile birincilik elde ettiği de iddia etti.

Bu iddianın nedeni ise İdil Bilgen'in babasının Ekim 2023'ten beri Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olmasından kaynaklı.

İdil Bilgen ve babası.İdil Bilgen ve babası.

MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Bilgen'in babasının kimliği kadar kendi mesleği de şaşırttı.

Bilgen'in Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olduğu ortaya çıktı.

ATAMASI YAPILDI
Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi.Bingöl'ün Yayladere ilçesi.

BÖLGE HALKI DAVET ETTİ
1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan ilçede yöre halkı arıcılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. 9 Eylül'de atamasının yapıldığı ve 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtilen Bilgen'i, bölge halkı ilçeye davet etti.

İdil Bilgen'i büyük bir heyecanla beklediklerini belirten esnaf Zülfü Değer, "İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Doktorumuzun buraya gelmesini canıgönülden istiyoruz. İnsanlarımızın ciddi bir ihtiyacı var ve sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. Ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi belki de bizim için çok daha iyi olacak. Buradaki insanlara ciddi faydaları dokunur. En azından insanlarımızı, toprağımızı, doğamızı tanımış olur ve bu bölgenin güzelliğini görmüş olur" diye konuştu.

'DOKTOR HANIM BURAYA GELDİĞİNDE BİZİM BİR KIZIMIZ, EVLADIMIZ OLUR'
Bölgede daha önce çalışan doktorların mutlu ayrıldıklarını söyleyen Değer, "İlçemizin çok güzel bir doğası ve mükemmel bir havası var. Ancak sağlık açısından büyük eksiklerimiz mevcut ve bu eksiklerin giderilmesinde ciddi fayda sağlayacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Doktor hanım da buraya geldiğinde, bizim bir kızımız, evladımız olur. Gerekli desteği ve yardımı da biz sağlar, ona her konuda yardımcı oluruz. Burada bir lokantamız var, arkadaşlarımızla işletiyoruz. İleride bir kahvemiz de var. Sosyal anlamda çok fazla bir beklenti olmamalı çünkü nüfus sayımız az ve gelir düzeyi düşük. Bu gerçekleri kabul edelim. Ancak yine de doktor hanımı burada mutlaka görmek istiyoruz, gelmesini canıgönülden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK BENİMSEYİP BURAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ'
İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Erdem ise sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek, "Uzun bir İstanbul maceram oldu sonra tekrar baba yurduna döndüm. Şu an arkadaşlarımla kafe işletiyoruz. Yayladere'yi seviyoruz. Yayladere'nin kuzeyinde Tunceli, batısında ise Erzincan var. Yayladere, Urartulara ve Bizans'a ev sahipliği yapmış tarihi bir ilçedir. 1950'li yıllarda lisesi olan, ilköğretim okulu bulunan bir ilçedir. Ancak sağlık konusunda biraz gerideyiz. Hastanemiz, sağlık ocağımız var ama yetersiz. Şeker, tansiyon ve kalp hastası olan birçok insan Bingöl, Elazığ veya Karakoçan'a gitmek zorunda kalıyor. Sağlık ocağı, akşam 5'ten sonra kapanıyor. Cumartesi ve pazar kapalı. Hastalığın günü ve saati olmuyor. Ambulansımız var, çalışan arkadaşlar canla başla çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak buranın sağlık şartlarının daha da gelişmesini talep ediyoruz. Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen'in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜZELİ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"


İlçede yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak ise 'Türkiye Güzeli' seçilen İdil Bilgen'in ilçelerine atanmasına ilişkin, "Yayladere'de 8 yıldır yaşıyorum. Türkiye güzeli seçilen doktor hanım ilçemize tayin edildi, ilçemiz güzeldir. Havası, suyu, coğrafyası ve gezilecek yerleri harikadır. Kendisini buraya bekleriz. Tabii ki, Türkiye güzeli olması bizim için pek önemli değil. Biz onun doktor olarak bize hizmet etmesini ve verimli olmasını istiyoruz. Bekleriz gelsin" dedi.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgenin babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirttiMiss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgenin babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen'in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti

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