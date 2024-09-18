Bingöl halkından Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’e davet: Güzel olması bizim için önemli değil

Bingöl'ün Yayladere ilçesi.

BÖLGE HALKI DAVET ETTİ

1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan ilçede yöre halkı arıcılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. 9 Eylül'de atamasının yapıldığı ve 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtilen Bilgen'i, bölge halkı ilçeye davet etti.

İdil Bilgen'i büyük bir heyecanla beklediklerini belirten esnaf Zülfü Değer, "İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Doktorumuzun buraya gelmesini canıgönülden istiyoruz. İnsanlarımızın ciddi bir ihtiyacı var ve sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. Ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi belki de bizim için çok daha iyi olacak. Buradaki insanlara ciddi faydaları dokunur. En azından insanlarımızı, toprağımızı, doğamızı tanımış olur ve bu bölgenin güzelliğini görmüş olur" diye konuştu.