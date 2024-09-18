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Yunanistan'da tekne kazası geçirmişti! Ali Sabancı ilk kez o anları anlattı: Eşimin yüzü parçalanmış...

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdiği tekne kazasında yaralanan ve bir dizi operasyon geçiren Ali Sabancı, yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Kazadan 9 gün sonra hastanede uyandığını belirten iş insanı, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" diyerek dehşet anlarını anlattı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 14:19 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 14:19
Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti! Ali Sabancı ilk kez o anları anlattı: Eşimin yüzü parçalanmış...

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Geçtiğimiz yıl Yunanistan adalarında ailesi ile birlikte deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Ali Sabancı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısından olaya ilişkin ilk kez konuştu.

Kazaya ait görüntüler.Kazaya ait görüntüler.

"EŞİMİN YÜZÜ PARÇALANDI"

Ali SabancıAli Sabancı


Kazaya ilişkin dehşet anlarını anlatan Sabancı, "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş." dedi.

Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı ve oğulları.Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı ve oğulları.

"9 GÜN SONRA UYANDIM"


Kazanın ardından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirten Sabancı, "9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz" şeklinde konuştu.

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