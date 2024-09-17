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Narin Güran'ın cansız bedenini çuvalla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın soğuk kanlı ifadeleri kan dondurdu!

Narin öldürüldükten sonra bir çuval içinde derenin en ücra yerine götürüp, bulunmasın diye üzerini ağır taşlarla örten ve suskunluğa bürünen köy, dün ona en güzel mermerlerden yapılmış bir mezar hazırladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Narin Güran’ın cansız bedenini çuvalla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın soğuk kanlı ifadeleri kan dondurdu!

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Narin, 8 yaşındaydı ve bir yavruydu. Kayboldu. Cansız bedeni derede bulundu. Üzeri kayayla doluydu. Küçük kızı çuvalla dereye taşıyan cani Nevzat Bahtiyar'ın soğukkanlı itirafları ise kan dondurdu.

Narin'i dere yatağına koyduktan sonra baldızım Zeynep'in evine gittim. Üç kızıyla patlıcan doğruyorlardı. 15-20 dakika oturdum. Çay içtim.
Sonra baldızımdan peyniri alıp çıktım. Yürüyerek Tavşantepe Mahallesi'ndeki evime döndüm. Diz kapaklarım biraz ıslaktı.

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Narin kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları 19 gün devam etmiş, küçük kızın cansız bedeni mahalle yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin küçük Narin'in cansız bedenini bulduğu anın fotoğraflarına ulaşıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri daha önce iki kez aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaştığı, zanlı Nevzat Bahtiyar'ın derenin toprak ile birleştiği kısımda kayanın altına sıkıştırdığı Narin'in bedeninin bulunduğu çuvalı üzerine kapatacak 40-50 cm çaplarındaki kaya parçalarıyla kapattığı belirlendi.

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CESEDİ GÖMÜP PEYNİR ALMAYA GİTMİŞ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraflarda küçük Narin'in cansız bedeninin ağzı bağlanan bir çuval içinde dereye gömüldüğü ve üzeri büyük taşlarla örtüldüğü görüldü. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dereye gömdükten sonra ise baldızın evine gittiği tespit edildi. Narin'in cenazesi suyun üzerine çıkmasın diye üzerine kapatılan taşlar Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen taşlar üzerinde delil incelemesi yapılıyor.

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1375 SAAT KAMERA İNCELENDİ
Narin'in arama çalışmaları ve öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmalarda 1. 375 saat güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiği, 241 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulduğu, 500 bulgunun delil olabilme ihtimaliyle incelendiği, 18 şüpheliden elde edilen 2 bin 500 gb verinin ise siber uzmanları tarafından incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.



Öldürüldüğü köyde dün hummalı bir çalışma vardı. Narin sanki bir kazaya kurban gitmiş ya da hastalıktan ölmüş gibi. Suskun köylüler, cinayet kurbanı kızın mezarını önce toprakla doldurdu. Ardından üzerine çiçekler ekti.

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