Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilerek soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguya alınan Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı.

Öğle saatlerinde çocuklarıyla Diyarbakır'a alışverişe gittiğini sonra gidip eve ailesini bıraktıktan sonra eşi Melek Güran'ın ifadesinde söylediği gibi evde yemek yediğini anlatmayan Salim Güran "Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum. Hüseyin Güran'ın evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Tarlamın başına gelirken Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını gördüm. Motosikletle kızları götürelim dediler. Ben de araba ile götüreyim dedim. Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. Ramazan onu kucağına alıp sevdi. Bende kızı sevdim. Sonra ben ve Ramazan Atasoy tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.

NEVZAT İLE BİRLİKTE HTS ANALİZİ ÇIKTI

Nevzat Bahtiyar'ın alınan tüm ifadesi ve yer gösterme işlemi sorulan Salim Güran şunları söyledi:

"Nevzat'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15:00 - 16:00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20:00'dan sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum."

21 Ağustos'ta saat 18:38'de Ramazan Atasoy ile yaptığı "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" ve Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" görüşmesi sorulan Salim Güran şöyle konuştu:

"Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti Ramazan Atasoy'a bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur" dedi. 23 Ağustos öncesindeki tüm normal arama ve Whatsapp arama kayıtlarını sildiği sorulan amca Güran "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum."