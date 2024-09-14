Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü oryadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Minik Narin'in cansız bedeni 8 Eylül günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu.
14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cesedin bulunmamasının ardından cinayette itiraf da geldi. Salim Güran'ın arkadaşı Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum"dedi.
Bahtiyar'ın ifadesinin ardından soruşturma derinleşti.
Aralarında Narin'in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Daha sonra Salim Güran'ın mesajlarının emniyet güçleri tarafından geri getirildiği açıklandı.
Mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte Salim Güran'ın işçisinin oğlu olan Ramazan Atasoy, yeniden gözaltına alındı.
R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. İşte son yaşananlar...
Cezaevindeki amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, eşinin yalanlarını deşifre etti.
Melek Güran, "Eşimden şüpheleniyorum. Cezaevine gidip konuşması için ikna etmeye çalıştım."
Dün tekrar gözaltına alınan Melek Güran ifadesinde eşi Salim'i "Kızım ve kayınbiraderimle beraber eşimi cezaevinde ziyarete gittim. Bildiklerini anlatmasını istedim. Salim ile Nevzat hep birlikte gezerdi. Narin'in DNA'sının bulunduğu araç gün boyunca Salim'deydi. Bu nedenle eşimden şüpheleniyorum" sözleriyle suçladı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilerek soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguya alınan Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı.
Öğle saatlerinde çocuklarıyla Diyarbakır'a alışverişe gittiğini sonra gidip eve ailesini bıraktıktan sonra eşi Melek Güran'ın ifadesinde söylediği gibi evde yemek yediğini anlatmayan Salim Güran "Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum. Hüseyin Güran'ın evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Tarlamın başına gelirken Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını gördüm. Motosikletle kızları götürelim dediler. Ben de araba ile götüreyim dedim. Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. Ramazan onu kucağına alıp sevdi. Bende kızı sevdim. Sonra ben ve Ramazan Atasoy tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.
NEVZAT İLE BİRLİKTE HTS ANALİZİ ÇIKTI
Nevzat Bahtiyar'ın alınan tüm ifadesi ve yer gösterme işlemi sorulan Salim Güran şunları söyledi:
"Nevzat'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15:00 - 16:00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20:00'dan sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum."
21 Ağustos'ta saat 18:38'de Ramazan Atasoy ile yaptığı "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" ve Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" görüşmesi sorulan Salim Güran şöyle konuştu:
"Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti Ramazan Atasoy'a bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur" dedi. 23 Ağustos öncesindeki tüm normal arama ve Whatsapp arama kayıtlarını sildiği sorulan amca Güran "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
”Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır.Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır.Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.Yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz.
Narin Güran cinayetinde serbest kalanlar şu şekilde;
- BABASI ARİF GÜRAN
- KUZENİ OSMAN GÜRAN
- KUZENİ UĞURCAN GÜRAN
- YENGESİ MELİKE GÜRAN
- AMCASI BARIŞ GÜRAN
- KUZENİ DEVRAN GÜRAN
- HALASI AZİZE KAYA
- AMCASI MEMDUH GÜRAN
- AMCASI HALİL İBRAHİM GÜRAN
- SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ ÖMER YILDIZ
GÖZALTINDAKİLER
- AMCA FUAT GÜRAN’IN EŞİ HEDİYE GÜRAN
Narin cinayetinin şeması da ortaya çıktı. Şemada en kritik isimler amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve “itirafçı” Nevzat Bahtiyar bulunuyor.
BİRİNCİ AYAK: Savcının şimdilik “asli fail” olarak gösterdiği amca Salim Güran ilk kategoride ve şemanın tepesinde.
İKİNCİ AYAK: İkinci kategoride ise abi, anne ve Nevzat Bahtiyar var. Bunlar ise “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla tutuklandı.
ÜÇÜNCÜ AYAK: Şemanın üçüncü kategorisinde ise tutuklanan amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran, Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ve işçi Mehmet Selim Atasoy var. Bunlar da “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” ile suçlanıyor.
Narin'in cinayeti ile ilgili tutuklu bulunanlar şu şekilde:
- AMCASI SALİM GÜRAN (46): Kasten öldürme
- ANNESİ YÜKSEL GÜRAN (44): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- ABİSİ ENES GÜRAN (18): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- KOMŞU NEVZAT BAHTİYAR (48): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- AMCASI FUAT GÜRAN (41): Suç delillerini yok etmek
- KUZENİ MUHAMMET KAYA (23): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- KUZENİ BİRSEN GÜRAN (19): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- YENGESİ MAŞALLAH GÜRAN (46): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- ENİŞTESİ (HALASININ EŞİ) MEHMET ŞEVKET KAYA: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ MEHMET SELİM ATASOY (40): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- SALİM GÜRAN’IN ÇOCUK İŞÇİSİ R.A.(15)