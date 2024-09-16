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Artvin'i şiddetli yağış vurdu! Dereler taştı:32 köy yolu kapandı

Artvin'de etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen taşkın ve heyelanlar, 32 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağışlar, Arhavi’de 18, Borçka’da 8 ve Hopa’da 6 köy yolunda ulaşımı engelledi. Hopa’da çaylıkta mahsur kalan bir vatandaş ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 22:39 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 22:53
Artvin’i şiddetli yağış vurdu! Dereler taştı:32 köy yolu kapandı

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Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar, Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediyeleri, kapanan yolların açılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nin debisi sağanak yağış nedeniyle yükseldi ve taşkın riski oluşturdu. Bu nedenle, derenin çevresindeki sanayi siteleri ve bir öğrenci yurdu tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yetkililer, hem taşkın hem de heyelan risklerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇAY TOPLARKEN MAHSUR KALDI

Öte yandan, Hopa ilçesinin Sundura mahallesinde derenin yükselmesi sonucu, çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi'ndeki çalışmaları inceleyen Vali Ünsal, genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ünsal, yağışlar nedeniyle tüm önlemlerin alındığını dile getirerek, "Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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