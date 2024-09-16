Narin Güran'ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, mermerle kaplandı. Minik Narin Güran'ın mezarının başucuna da Türk bayrağı dikilmesi için alan hazırlandı.
Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan ve Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı yapıldı.
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.
NARİN GÜRAN'IN MEZARI YAPILDI
Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi.