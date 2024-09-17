SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kabartma tozundan çok daha etkili! Hamuru balon gibi şişirecek

Eğer kabartma tozu yoksa endişelenmeyin! Hamur işlerinizde kabartma tozu kullanmadan da etkileyici kabarıklık elde edebilirsiniz. Ünlü şefler ve pastacılık uzmanlarının önerileriyle, mutfağınızda fark yaratacak doğal kabarma yöntemlerini keşfedin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:05 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:05
Kabartma tozundan çok daha etkili! Hamuru balon gibi şişirecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dr. Rachel Thompson, ünlü bir pastacılık bilimcisi olarak 2024 yılında Baking Science Journal dergisinde "Beyaz sirke ve karbonat kombinasyonu, kabartma tozuna harika bir alternatif sunar ve hamurunuzu puf puf yapar" diyor. Özellikle ekmek ve kek tariflerinde bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyor.

🥄 KABARTMA TOZU YERİNE BUNLARI KULLANIN

🧴 Beyaz Sirke: Kabartma tozu yerine beyaz sirke kullanmak, hem pratik hem de doğal bir alternatiftir. Beyaz sirkenin asidik yapısı, kabartma tozunun sağladığı kabarma etkisini neredeyse birebir sunar. Tarifinize kabartma tozu miktarı kadar beyaz sirke ekleyin ve sonucu görün! Bu yöntem, özellikle tatlı ve tuzlu hamur işlerinde harika sonuçlar verir.

🥛 Karbonat ve Asitli Malzemeler: Karbonatın asidik bir malzemeyle birleştirilmesi de kabartma tozu yerine kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Örneğin, karbonatla birlikte yoğurt, limon suyu veya sirke ekleyerek aynı kabarıklığı elde edebilirsiniz. Bu kombinasyon, hamurunuzu balon gibi şişirir ve nefis bir kabarıklık sağlar.

🍋 Limon Suyu: Taze limon suyu da hamur işleri için harika bir alternatiftir. Özellikle kurabiye ve kek tariflerinde limon suyu, hafif ekşi bir aroma katarak lezzeti zenginleştirir. Tarife göre kabartma tozu yerine limon suyu kullanarak hem kabarmayı sağlar hem de ferah bir tat elde edersiniz.

🍶 Süt ve Yoğurt Karışımı: Özellikle ekmek ve börek tariflerinde, yoğurt ve süt karışımı hamurun daha yumuşak ve kabarık olmasını sağlar. Bu karışım, asidik yapısıyla kabarmayı desteklerken aynı zamanda hamurun lezzetini de artırır.

🍯 DİĞER ALTERNATİFLER

🍯 Bal ve Karbonat: Bal, hafif asidik yapısıyla karbonatla birleştiğinde kabartıcı bir etki yaratır. Martin Klein, "Bal ve karbonat karışımı, özellikle kurabiye ve keklerde harika sonuçlar verir," diyor. Bu karışım, hamurunuza doğal bir tat katarak kabarmasını sağlar. Tatlı hamur işleri için bal kullanarak, hem besleyici hem de lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.

🧂 Elma Sirkesi ve Karbonat: Elma sirkesi, karbonatla reaksiyona girdiğinde gaz açığa çıkararak hamurun kabarmasını sağlar. Özellikle ekşi maya ekmeği gibi tariflerde bu ikiliyi kullanarak, kabarma gücünü artırabilirsiniz.

🍶 Kefir ve Karbonat: Kefir, doğal olarak fermente olmuş bir süt ürünüdür ve hamur işlerinde kabarmayı destekler. Kefirin içindeki laktik asit, karbonatla birleştiğinde güçlü bir kabartma sağlar. Kek ve poğaça gibi hamur işlerinde kullanarak, hem doğal hem de besleyici bir kabartıcı elde edebilirsiniz.

Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsinTiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin
Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin
Kuru, yağlı, karma, normal cilde göre doğal maske tarifi: Cildinize evde 10 binlerce lira vermeden porselene çevirin!Kuru, yağlı, karma, normal cilde göre doğal maske tarifi: Cildinize evde 10 binlerce lira vermeden porselene çevirin!
Kuru, yağlı, karma, normal cilde göre doğal maske tarifi: Cildinize evde 10 binlerce lira vermeden porselene çevirin!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! Evde mi katledildi?
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Türk Telekom
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması
Meteoroloji uyarmıştı! Artvin Arhavi ve Hopa’da kuvvetli yağış sonrası yol çöktü | Yeni uyarı geldi: Dikkat! 3 gün daha devam edecek
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ’cü yakalandı! İşte isimleri...
’Narin’ acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç Türkiye çöküyor algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Antibiyotik krizi! Uzmanlar uyardı: 2050’ye kadar 39 milyon insan ölecek
SON DAKİKA