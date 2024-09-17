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Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bir bebek bulundu

Muğla Fethiye’de bir bebek ormanlık alana terk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunan şüpheliler gözaltına alınırken bebek devlet korumasına alındı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:35
Muğla’da ormanlık alanda terk edilmiş bir bebek bulundu

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Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu.

İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.

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