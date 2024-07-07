Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin

🛡️ Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar açısından zengindir: Kişniş, bağışıklığı güçlendiren ve vücudun çeşitli kronik hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan C vitamini, A vitamini ve beta-karoten de dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar açısından zengindir.

🍽️ Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler: Kişniş tohumu suyu sindirim için doğal bir yardımcıdır. Bu suyu düzenli olarak aç karnına içmek bağırsak hareketlerini düzenlemeye, şişkinliği azaltmaya ve sindirim rahatsızlığını gidermeye yardımcı olur. Kişniş tohumlarında sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyaran ve vücudumuzun yiyecekleri parçalamasını kolaylaştıran bileşikler bulunur.

🚽 Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir: Kişniş tohumları böbreklerin filtrasyon hızını iyileştirerek idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) etkili bir şekilde tedavi eder. Hızlı bir filtrasyon hızı daha hızlı idrar oluşumunu sağlayarak daha düşük su tutulmasına yol açar ve bu da nihayetinde idrar sisteminin temiz kalmasına yardımcı olur.