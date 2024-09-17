Evliliği bitiren davranışlar açıklandı: Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Telefonun ekranını eşinize karşı çevirmek, uygulamaları aniden kapatmak veya cihazı kilitlemek de dikkate alınması gereken davranışlar arasında yer alıyor. Bu hareketler, partnerlerin özel hayatını gizleme veya kontrol etme isteğinin bir göstergesi olabilir. Van Viegen, bu tür davranışların bir ilişkide büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Son zamanlarda şifrelerini değiştiren veya telefonuna dokunmanıza sinirlenen eşler, ilişkinin sağlıklı bir temele oturmadığını gösterebilir. Van Viegen, bu tür davranışların genellikle güven sorununun bir işareti olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya ve Mahremiyet

Çift terapisti ayrıca, gizlilik ve mahremiyet konusunun ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. Bazı kullanıcılar, telefonun ekranını aşağı çevirmeyi veya şifreleri paylaşmamayı mahremiyet ihlali olarak görse de, Van Viegen, bu tür alışkanlıkların ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Uzman Görüşleri: İki Taraflı Yaklaşım

Psikolog Sherene Aftab, bu konuda farklı bir bakış açısı sunuyor. Aftab, partnerler arasında şifrelerin paylaşılmasının ve bu konuda herhangi bir baskının sağlıklı bir ilişki için gerekli olmadığını savundu. Ayrıca, savunmasızlık ve güven konularının çiftler arasında doğal bir süreç olduğunu belirtti.