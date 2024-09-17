SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Evliliği bitiren davranışlar açıklandı: Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Günümüzde evliliklerde güven ve mahremiyet dengesi modern teknolojinin etkisiyle daha karmaşık bir hal alıyor. Aile terapistleri eşlerin telefon kullanımıyla ilgili sergilediği bazı davranışların ilişkinin sağlığını zedeleyebilecek ciddi sinyaller verdiğine dikkat çekiyor. Ünlü aile terapisti Jonathan Van Viegen, telefonla ilgili belirli davranışların bir evlilikte güven sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ancak bu durum net sınırlar çizmekten ziyade kişisel alanın ihlal edilip edilmediği konusundaki tartışmalarla da ilişkili oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 10:02 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:02
Evliliği bitiren davranışlar açıklandı: Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son zamanlarda Instagram'da viral olan videosunda, ünlü çift terapisti Jonathan Van Viegen, evliliklerin bitmesine neden olabilecek bazı telefon davranışlarını açıkladı. Van Viegen, eşlerin telefon kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken dokuz davranışı öne sürerek, bu alışkanlıkların ilişkilerde güven sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Şifre Paylaşmamak: Güven Sorunlarının İşareti

Van Viegen'in belirttiği ilk ve en önemli işaret, eşlerin telefon şifrelerini paylaşmaması. Bu, bir partnerin diğerinin kişisel alanına olan güvenini sorgulaması anlamına gelebilir. Eşler arasında bu tür bir şifre paylaşmama durumu, ilişkide derin bir güvensizlik veya iletişim eksikliği olduğunu gösterebilir.

Telefonu Saklamak ve Ekranı Aşağı Çevirmek

Bir diğer kritik davranış, partnerlerin telefonlarını saklaması ve ekranı aşağıya bakacak şekilde tutması. Bu tür hareketler, eşlerin gizli bir şeyler sakladığı veya diğer partnerden kaçındığı hissini yaratabilir. Van Viegen, telefonun bu şekilde kullanılması durumunda, ilişkinin şeffaflık ve güven açısından sorunlar yaşayabileceğini vurguladı.

Ekranı Çevirme ve Uygulamaları Kapatma

Telefonun ekranını eşinize karşı çevirmek, uygulamaları aniden kapatmak veya cihazı kilitlemek de dikkate alınması gereken davranışlar arasında yer alıyor. Bu hareketler, partnerlerin özel hayatını gizleme veya kontrol etme isteğinin bir göstergesi olabilir. Van Viegen, bu tür davranışların bir ilişkide büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Şifre Değişikliği ve Erişim Kısıtlamaları

Son zamanlarda şifrelerini değiştiren veya telefonuna dokunmanıza sinirlenen eşler, ilişkinin sağlıklı bir temele oturmadığını gösterebilir. Van Viegen, bu tür davranışların genellikle güven sorununun bir işareti olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya ve Mahremiyet

Çift terapisti ayrıca, gizlilik ve mahremiyet konusunun ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. Bazı kullanıcılar, telefonun ekranını aşağı çevirmeyi veya şifreleri paylaşmamayı mahremiyet ihlali olarak görse de, Van Viegen, bu tür alışkanlıkların ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Uzman Görüşleri: İki Taraflı Yaklaşım

Psikolog Sherene Aftab, bu konuda farklı bir bakış açısı sunuyor. Aftab, partnerler arasında şifrelerin paylaşılmasının ve bu konuda herhangi bir baskının sağlıklı bir ilişki için gerekli olmadığını savundu. Ayrıca, savunmasızlık ve güven konularının çiftler arasında doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Güven: Sözlerden Daha Fazlası

Aftab, güvenin sadece sözlerle değil, eylemlerle kazanıldığını ifade etti. Eşlerin özel ayrıntıları paylaşmasının ve sosyal medya hesaplarına erişim vermesinin, ilişki içinde sağlıklı sınırlar ve güven oluşturduğunu söyledi.

Sonuç: İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Jonathan Van Viegen'in önerileri ve psikolog Sherene Aftab'ın görüşleri, ilişkilerde telefon kullanımı ve gizlilik konularında önemli ipuçları sunuyor. Telefon davranışlarının evliliklerde güven sorunlarına yol açabileceğini anlamak, çiftlerin sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için gerekli olabilir. Güven, şeffaflık ve açık iletişim, sağlam ve uzun ömürlü bir ilişkinin anahtarlarıdır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Narin’ acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç Türkiye çöküyor algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge ve amca mı? İfadesi ortaya çıktı
Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi
Konut alım ve satımında yeni dönem başladı! Bu kurala uymayan konut satamayacak! Doğrulanmış ilan sisteminde akraba detayı! Dikkat cezası var
Trump’a ikinci suikast ikinci şüphe! Kayıtlar ortaya çıktı Gizli Servis patladı
Beşiktaş’a müjde! O yıldıza dev teklif
Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?
Enflasyonla mücadele hamleleri meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde belirgin gerileme! Son altı ayın en düşük seviyesi
Narin Güran cinayetinde 2 senaryo gündemde! Neden sustular? Olay günü yaşanan kavganın perde arkasında ne var?
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki
SON DAKİKA