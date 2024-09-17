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Bu kış çok sert geçecek! İstanbul'a kara kış uyarısı verildi

Bu yıl yaz mevsiminin ardından İstanbul’da kışın nasıl geçeceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İklim bilimciler, leyleklerin erken göç etmesi ve hava olaylarındaki değişiklikleri baz alarak bu kışın İstanbul ve çevresinde sert geçebileceğini öngörüyor. Erken göç hareketlerinin, kış aylarının soğuk ve yoğun kar yağışlı geçeceğine dair işaretler sunduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:28 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:29
Bu kış çok sert geçecek! İstanbul’a kara kış uyarısı verildi

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İstanbul'da bu kış, soğuk hava dalgaları ve yoğun kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, Kuzey Atlantik Salınımı ve Arktik Salınım gibi hava olaylarının etkisiyle, kış aylarında yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor. İklim bilimciler, özellikle deniz etkili kar yağışlarının şehri etkisi altına alabileceğini belirterek, vatandaşların kış öncesinde tedbir almasını öneriyor.

İstanbul İçin Kara Kış Uyarısı! Sert Kış Bekleniyor

Yaz döneminin tarihi sıcaklıkları geride kalırken, İstanbul için kışın nasıl geçeceği merak konusuydu. Son yapılan açıklamalara göre, bu kış oldukça sert geçebilir. Uzmanlar, hava olayları ve göç eden kuşların hareketlerinden yola çıkarak, yaklaşan kış mevsiminin yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgaları ile dikkat çekeceğini söylüyor. İşte detaylar...

🌨 Leylekler Erken Göç Etti: Kış Çok Soğuk Olacak mı?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl leyleklerin Avrupa'dan beklenenden yaklaşık 15 gün daha erken göç ettiğini belirtti. 12-13 Ağustos tarihlerinde başlayan bu erken göç hareketinin, yaklaşan kış aylarının soğuk ve kar yağışlı geçebileceğinin bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

Kuzey Yarım Küre İçin Soğuk Kış İşaretleri

Uzman isime göre, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Arktik Salınım ve El Nino gibi hava olayları, bu yılın kış aylarının sert geçeceğine dair önemli veriler sunuyor. 2023-2024 kış aylarında tarihe geçebilecek soğuk hava olayları yaşanabileceği öngörülüyor. Daha önce de 1984, 1995 ve 2021 yıllarında leyleklerin erken göç ettiği yıllarda, sert kışlar yaşandığı gözlemlenmişti.

🌬 İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'da bu yıl yoğun kar yağışları bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yaz boyunca yükselmesi, kış aylarında "deniz etkili kar" yağışlarını artırabilir. Dr. Bozyurt, atmosferin aşırı soğuması ile denizlerdeki buharlaşmanın birleşmesi sonucu İstanbul'da yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğini ifade ediyor.

🌦 Sonbahar Hava Durumu

Ağustos ayının sonlarına doğru Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışlar beklenirken, Eylül ayında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Ancak, leyleklerin erken göçü ve hava modellerine bakıldığında, kış mevsiminin oldukça soğuk geçmesi olası görünüyor.


İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

🌧 Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya Dikkat! Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye genelindeki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Macit, Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları selve su baskınlarına karşı uyardı.

🌦 İstanbul ve Ankara'da Yağış Durumu

İstanbul: Çarşamba ve Cuma günleri il genelinde, Perşembe günü ise doğusunda yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25-26 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının 26-27 derece civarında olması öngörülüyor.

İzmir: Yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir hava olacak ve sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

🌥 Genel Meteorolojik Görünüm ve Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı İç Anadolu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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