Bu kış çok sert geçecek! İstanbul’a kara kış uyarısı verildi

❄ Kuzey Yarım Küre İçin Soğuk Kış İşaretleri Uzman isime göre, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Arktik Salınım ve El Nino gibi hava olayları, bu yılın kış aylarının sert geçeceğine dair önemli veriler sunuyor. 2023-2024 kış aylarında tarihe geçebilecek soğuk hava olayları yaşanabileceği öngörülüyor. Daha önce de 1984, 1995 ve 2021 yıllarında leyleklerin erken göç ettiği yıllarda, sert kışlar yaşandığı gözlemlenmişti.

🌬 İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor İstanbul'da bu yıl yoğun kar yağışları bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yaz boyunca yükselmesi, kış aylarında "deniz etkili kar" yağışlarını artırabilir. Dr. Bozyurt, atmosferin aşırı soğuması ile denizlerdeki buharlaşmanın birleşmesi sonucu İstanbul'da yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğini ifade ediyor.

🌦 Sonbahar Hava Durumu Ağustos ayının sonlarına doğru Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışlar beklenirken, Eylül ayında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Ancak, leyleklerin erken göçü ve hava modellerine bakıldığında, kış mevsiminin oldukça soğuk geçmesi olası görünüyor.

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU 🌧 Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya Dikkat! Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye genelindeki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Macit, Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları selve su baskınlarına karşı uyardı. 🌦 İstanbul ve Ankara'da Yağış Durumu İstanbul: Çarşamba ve Cuma günleri il genelinde, Perşembe günü ise doğusunda yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25-26 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ankara: Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının 26-27 derece civarında olması öngörülüyor. İzmir: Yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir hava olacak ve sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

🌥 Genel Meteorolojik Görünüm ve Uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı İç Anadolu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı