Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımlayarak önemli uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da devam eden yağışların etkisini sürdüreceği belirtilirken, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. İşte il il yeni hava durumu tahminleri ve uyarılar...

🌨️ YAĞIŞLI GÜNLER KAPIDA

Yeni haftayla birlikte Türkiye, yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'e göre, özellikle Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. ☔ Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor. Tekin, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

🌧️ Salı günü Trakya, Çanakkale çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeylerinde yağışlar devam edecek. Erzurum çevresinde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde de ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar sürecek.