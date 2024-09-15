Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı

🌦️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusu da yerel sağanak yağış alacak. Yağışların bu akşam ve gece Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
🌡️ Hava Sıcaklığı
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
💨 Rüzgar
Genellikle güney ve güneybatıdan, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
🚨 UYARILAR
⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı
Bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde; Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabahın ilk saatlerinde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir. 🌧️
⚠️ Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Olası olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. 🌬️
🌤️ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
🌿 MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Edirne 🌧️ 14°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- İstanbul 🌦️ 18°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kırklareli 🌧️ 13°C, 26°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kocaeli ☁️ 17°C, 29°C - Parçalı bulutlu.
🌺 EGE
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
- Afyonkarahisar 🌤️ 12°C, 25°C - Az bulutlu.
- İzmir 🌤️ 19°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu.
- Manisa 🌤️ 17°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.
- Muğla 🌤️ 13°C, 28°C - Az bulutlu.
🌞 AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerde ve doğusunda parçalı bulutlu. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimleri ve bu akşam saatlerinde Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esecek.
- Adana 🌦️ 24°C, 31°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Antalya 🌤️ 24°C, 31°C - Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu.
- Hatay 🌦️ 24°C, 30°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Isparta 🌧️ 13°C, 28°C - Parçalı bulutlu, bu akşam güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
🌻 İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusu parçalı bulutlu. Sivas, Yozgat, Niğde'nin güneyi, Kayseri'nin doğusu ile bu gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çankırı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.
- Ankara 🌧️ 15°C, 26°C - Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Eskişehir ☁️ 13°C, 27°C - Parçalı bulutlu.
- Konya 🌤️ 17°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu.
- Yozgat 🌦️ 13°C, 25°C - Parçalı bulutlu, bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
🌲 BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
- Bolu 🌧️ 12°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Düzce 🌦️ 17°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Sinop 🌧️ 21°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Zonguldak 🌦️ 18°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
🍃 ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Pazartesi Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.
- Amasya 🌧️ 20°C, 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Artvin 🌧️ 19°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Samsun 🌦️ 23°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Trabzon 🌦️ 23°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.