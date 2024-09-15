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Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da etkili olan yağışların devam edeceği belirtilirken, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları için uyarıda bulunuldu. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 19:23
Yağışlı haftaya giriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu çıktı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımlayarak önemli uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da devam eden yağışların etkisini sürdüreceği belirtilirken, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. İşte il il yeni hava durumu tahminleri ve uyarılar...

🌨️ YAĞIŞLI GÜNLER KAPIDA

Yeni haftayla birlikte Türkiye, yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'e göre, özellikle Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. ☔ Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor. Tekin, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

🌧️ Salı günü Trakya, Çanakkale çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeylerinde yağışlar devam edecek. Erzurum çevresinde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde de ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar sürecek.

🌆 ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

🏙️ Ankara: Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri için yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği başkentte, sıcaklıklar üç gün boyunca 27-28 derece civarında seyredecek. 🌤️

🌁 İstanbul: Pazar günü akşam saatlerine kadar özellikle boğaz çevresi ve Avrupa yakasında kuvvetli yağışlar görülebilir. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi. 🌧️ Pazartesi günü de İstanbul'da yağış devam edecek, ancak kuvvetli bir yağış beklenmiyor. ☁️ Salı günü yağış ara verecek, Çarşamba günü ise yeniden İstanbul'da görülecek. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 27-28 derece arasında olacak.

🏖️ İzmir: İzmir'de ise üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların ise 29-30 derece arasında olması bekleniyor.

🌦️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusu da yerel sağanak yağış alacak. Yağışların bu akşam ve gece Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

🌡️ Hava Sıcaklığı
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

💨 Rüzgar
Genellikle güney ve güneybatıdan, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

🚨 UYARILAR

⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı
Bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde; Pazartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabahın ilk saatlerinde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir. 🌧️

⚠️ Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Olası olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. 🌬️

🌤️ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

🌿 MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • Edirne 🌧️ 14°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • İstanbul 🌦️ 18°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Kırklareli 🌧️ 13°C, 26°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Kocaeli ☁️ 17°C, 29°C - Parçalı bulutlu.

🌺 EGE

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

  • Afyonkarahisar 🌤️ 12°C, 25°C - Az bulutlu.
  • İzmir 🌤️ 19°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu.
  • Manisa 🌤️ 17°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.
  • Muğla 🌤️ 13°C, 28°C - Az bulutlu.

🌞 AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerde ve doğusunda parçalı bulutlu. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimleri ve bu akşam saatlerinde Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esecek.

  • Adana 🌦️ 24°C, 31°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Antalya 🌤️ 24°C, 31°C - Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu.
  • Hatay 🌦️ 24°C, 30°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Isparta 🌧️ 13°C, 28°C - Parçalı bulutlu, bu akşam güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

🌻 İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusu parçalı bulutlu. Sivas, Yozgat, Niğde'nin güneyi, Kayseri'nin doğusu ile bu gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çankırı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

  • Ankara 🌧️ 15°C, 26°C - Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Eskişehir ☁️ 13°C, 27°C - Parçalı bulutlu.
  • Konya 🌤️ 17°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu.
  • Yozgat 🌦️ 13°C, 25°C - Parçalı bulutlu, bu gece ve Pazartesi sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

🌲 BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

  • Bolu 🌧️ 12°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Düzce 🌦️ 17°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Sinop 🌧️ 21°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Zonguldak 🌦️ 18°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

🍃 ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Pazartesi Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.

  • Amasya 🌧️ 20°C, 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Artvin 🌧️ 19°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Samsun 🌦️ 23°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Trabzon 🌦️ 23°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

🏔️ DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu. Pazartesi öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

  • Erzurum 🌦️ 9°C, 26°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Kars 🌧️ 7°C, 23°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Malatya 🌤️ 17°C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu.
  • Van 🌤️ 11°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu.

🌾 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

  • Diyarbakır 🌞 18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık.
  • Gaziantep 🌤️ 20°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu.
  • Siirt 🌞 23°C, 33°C - Az bulutlu ve açık.
  • Şanlıurfa 🌞 22°C, 33°C - Az bulutlu ve açık.

🌊 DENİZLERDE HAVA:
Akdeniz'de fırtına; Güney Ege'nin güneyi ile Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizlerde genel olarak dalga boyları 1,0 ila 3,5 metre arasında değişiyor ve görüş, yağış anında orta veya zayıf olacak.

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