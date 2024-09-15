Toksine dönüşüp zehirliyor! Balı sakın böyle tüketmeyin

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Tatlı tadı ve sağlığa olan faydalarıyla bilinen bal, pek çok kişinin sabah rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası. Ancak, balın sıcak suya eklenmesi durumunda sağlık için ciddi riskler taşıdığı ortaya çıktı.

📚 Dr. Emily Roberts, Journal of Nutritional Science, 2024'te yayımlanan bir çalışmaya göre, balın 140 dereceye kadar ısıtılması durumunda, HMF (Hidroksimetilfurfural) olarak bilinen bir toksinin ortaya çıktığı ve bu maddenin kanserojen özellik taşıdığı belirtilmiştir. Bu nedenle, balın tüm faydalarından yararlanmak ve sağlığınızı riske atmamak için bu alışkanlıktan vazgeçmekte fayda var.