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Burdur’da feci kaza! Araç dereye uçtu: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Sürücü Osman Ü., araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 23:43 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:43
Burdur’da feci kaza! Araç dereye uçtu: 1 yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobilin dereye uçması sonucu sürücü yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEREYE UÇTU

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi 2504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ü. (68) idaresindeki 15 EE 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada sürücü Osman Ü., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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