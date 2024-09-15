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Küçükçekmece’de kan donduran olay! 7 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece’de yabancı uyruklu kadın evi terk etmek isteyince kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen koca, karısını bıçakla öldürdü. Annesini kanlar içinde yerde gören oğlu babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Yaralı koca, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden annenin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 00:34 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 00:35
Küçükçekmece’de kan donduran olay! 7 şüpheli gözaltında

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Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kadın evi terk etmek isteyince kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle koca, karısını bıçaklayarak öldürdü. Olaya şahit olan oğlu babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

KOCASI KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu V.E isimli kadın, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istemediği için bir süredir kocası C.E. ile tartışma yaşıyordu.Yine aynı sebeple çıkan tartışmada kadın evi terk etmek istedi.

OLAYI GÖREN OĞLU BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

Bunun üzerine çıkan bıçaklı kavgada C.E., karısını bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içerisinde gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken babasını bıçaklayan oğul ise polis ekiplerince gözaltına alındı. V.E.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan karısını öldüren C.E.'nin yaklaşık 3 ay önce ülkeden deport edildiği ve yaklaşık 1 ay önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çelişkili ifadeler veren ve olay saatinde evde olduğu tespit edilen M.İ., A.İ, B.İ ile aile üyeleri M.E., Ş.E, A.E., ve M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

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