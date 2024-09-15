En iyi 100 Türk filmi! Eylül akşamında bir solukta bitecek filmler listesi

Türk sinemasının en iyi yapımları IMDb verileri kullanılarak sıralanıyor. Bu liste, en az 2000 kez oylanmış ve 7 ve üzeri puan almış filmleri kapsıyor. Uzun bir değerlendirme süreci sonunda, toplam 208 film, oy sayısı ve aldığı puanlar dikkate alınarak yeniden puanlandı. Sonuçta, en iyi 100 Türk filmi belirlendi. Bu liste, Türk sinemasına dair meraklılara yeni keşifler sunarken, bilinen klasiklerin değerini de bir kez daha ortaya koyuyor. İşte IMDb 2020 verilerine göre en iyi 100 Türk filmi...