Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Bursa - İstanbul hattında 6 sefer iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarı sonrası Marmara Bölgesi'ni serin ve yağışlı hava etkisi altına aldı.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarı sonrası Marmara Bölgesi'ni serin ve yağışlı hava etkisi altına aldı.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.
BURSA - İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL
Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemediğini duyurdu.
BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.