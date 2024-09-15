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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Bursa - İstanbul hattında 6 sefer iptal

Marmara'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 16:40
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Bursa - İstanbul hattında 6 sefer iptal

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarı sonrası Marmara Bölgesi'ni serin ve yağışlı hava etkisi altına aldı.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.

Bursa ile İstanbul hattındaki seferlere olumsuz hava engeliBursa ile İstanbul hattındaki seferlere olumsuz hava engeli

BURSA - İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemediğini duyurdu.

Bursa ile İstanbul hattındaki seferlere olumsuz hava engeliBursa ile İstanbul hattındaki seferlere olumsuz hava engeli

BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.



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