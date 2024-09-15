HAVA DURUMU | İstanbul dahil 7 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapmak isteyenlere Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. MGM'den Pazar günü hava durumu için yapılan son tahminlere göre, İstanbul dahil 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, söz konusu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu
Cuma ve Cumartesi günü güneşli havayı gören vatandaş Pazar günü için plan yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi.
MGM'den yapılan son dakika uyarısında "Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı