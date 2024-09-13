Ahu Tuğba’nın cenazesi 13 gündür ABD’de tutuluyor! Kızı Anjelik isyan etti: Tam bir iblis

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba 1 Eylül'de ABD Miami'de kızıyla birlikte yaşadığı evde KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilme hazırlıkları yapıldığı sırada, cenazesi otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi.

Annesinin vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verileceğini açıklayan kızı Anjelik, otopsi sonrası nakil işlemleri için yetkililerle irtibata geçti. Ancak cenaze hala kendisine teslim edilmedi. Yapılan araştırmada Ahu Tuğba için 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu düzenlendi. Ancak raporu imzalayacak olan adli tıp merkezi müdürünün tatilde olması nedeniyle cenaze işlemleri bir kez daha ertelendi.

Kızı Anjelik sonunda isyan etti. "Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettişe ne desek bir bahane buluyor. İnatla cenazeyi teslim etmiyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Ne kadar yalvarsam da otopsi işlemlerini tamamlamıyor" dedi. Bu arada cenazenin Türkiye'ye çelik tabutla getirileceği kaydedildi.