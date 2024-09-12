Ahu Tuğba'nın cenazesi ne zaman Türkiye'ye getirilecek? Kızı Anjelik isyan etti: Tam bir iblis!

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde ABD'de Miami'deki evinde ölü bulunmuştu. Tuğba'nın vasiyetinin Türkiye'de gömülmek olduğu ortaya çıktı. Ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri bir türlü gerçekleştirilemeyen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin daha fazla dayanamayarak sosyal medyada isyan etti. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Ahu Tuğba geçtiğimiz haftalarda Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba'nın cenazesi vasiyeti üzerine ülkeye getirilmek istenmiş fakat ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi engeline takılmıştı. Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı.Ancak cenazenin yine bir engele takıldığı öğrenildi.
Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye nakli bu kez, otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesini bekliyor.
"TAM BRİ İBLİS"
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, isyan ederek süreci sosyal medyadan hesabından anlattı:
'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim' ifadelerini kullandı.