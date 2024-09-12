Ahu Tuğba'nın cenazesi ne zaman Türkiye'ye getirilecek? Kızı Anjelik isyan etti: Tam bir iblis!

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"TAM BRİ İBLİS"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, isyan ederek süreci sosyal medyadan hesabından anlattı:

'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim' ifadelerini kullandı.