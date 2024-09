Büyük keşif: Cilo Dağı’ndan gelen mucize! Kilosunu 3000 TL’ye satıyor

Kaya Balı Yurt Dışında Büyük İlgi Görüyor

Adil Yiğit'in kaya balına olan ilgisi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Zamanla bu özel balın ünü Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere kadar ulaştı. Yiğit, her yıl düzenli olarak bu ülkelere bal gönderiyor. Doğal ve katkısız olması, bu balı dünya genelinde çok değerli kılıyor. Yiğit, kaya balının üretim süreci hakkında şunları söyledi: "Her ilkbaharda arı yuvalarını kontrol ediyorum, sonbaharda ise balı topluyorum. Bu süreçte büyük bir özen gösteriyorum. Çünkü burada üretilen bal tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi içermiyor."