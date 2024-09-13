Büyük keşif: Cilo Dağı’ndan gelen mucize! Kilosunu 3000 TL’ye satıyor

Kaya Balı Yurt Dışında Büyük İlgi Görüyor
Adil Yiğit'in kaya balına olan ilgisi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Zamanla bu özel balın ünü Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere kadar ulaştı. Yiğit, her yıl düzenli olarak bu ülkelere bal gönderiyor. Doğal ve katkısız olması, bu balı dünya genelinde çok değerli kılıyor. Yiğit, kaya balının üretim süreci hakkında şunları söyledi: "Her ilkbaharda arı yuvalarını kontrol ediyorum, sonbaharda ise balı topluyorum. Bu süreçte büyük bir özen gösteriyorum. Çünkü burada üretilen bal tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi içermiyor."
Kilosu 3 Bin TL'den Satışa Sunuluyor
Bu yıl Adil Yiğit, kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satışa çıkardı. Yiğit, her yıl 80 kiloya yakın bal beklediğini ve bu doğal ürünün büyük rağbet gördüğünü belirtiyor. Hem yerli hem de yabancı müşterilerin ilgisi, kaya balının değerini her geçen yıl daha da artırıyor.
Yiğit, balın bu sene daha bereketli olacağını umduğunu belirterek, "Zorlu bir iş ama buna değiyor. Hem maddi hem manevi olarak büyük bir tatmin yaşıyorum" dedi.
Kaya Balının Doğal ve Şifalı Özellikleri
Kaya balı, doğrudan kayaların arasındaki doğal ortamda üretiliyor. Bu, balın katkısız ve saf olmasını sağlıyor. Zengin bir içeriğe sahip olan kaya balı, birçok insan tarafından şifa niyetine tüketiliyor. Arıların doğal bitki örtüsünden topladığı nektarlarla üretilen bu bal, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin. Cilo Dağı'nın eşsiz doğası ve rakımının yüksekliği, kaya balını diğer bal türlerinden ayıran başlıca faktörlerden biri. Dağın yüksek rakımı ve bitki çeşitliliği, bu balın üretim sürecinde büyük bir rol oynuyor.