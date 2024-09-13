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Büyük keşif: Cilo Dağı'ndan gelen mucize! Kilosunu 3000 TL'ye satıyor

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde bulduğu nadir bir bal türü olan kaya balını dünya pazarına sunuyor. Yıllar süren özverili çalışmasıyla doğanın sunduğu bu özel bal, hem ülke içinde hem de Norveç, İsviçre gibi ülkelerde büyük talep görüyor. Bu yıl Yiğit, kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satışa çıkardı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:06 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 10:06
Büyük keşif: Cilo Dağı’ndan gelen mucize! Kilosunu 3000 TL’ye satıyor

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Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde keşfettiği nadir kaya balını dünya çapında üne kavuşturdu. Yıllar süren titiz çalışmaları ve büyük özverisiyle ürettiği bu tamamen doğal ve katkısız bal, Türkiye'nin yanı sıra Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelerde de büyük talep görüyor. Yiğit, her yıl Eylül ayında dağın zorlu koşullarında bal hasadı yapıyor ve bu yıl kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satışa sundu. Doğal içeriğiyle dikkat çeken kaya balı, hem sağlık için tercih ediliyor hem de uluslararası pazarda değerli bir ürün olarak öne çıkıyor.

12 Yıl Önce Keşfedilen Doğal Hazinenin Hikâyesi

Adil Yiğit, 12 yıl önce Cilo Dağı'nın eteklerinde gezerken dikkatini çeken arı yuvaları sayesinde bu özel balı keşfetti. Arıların kayaların arasında yuva yapmasını inceleyen Yiğit, burada üretilen balın tamamen doğal ve katkısız olduğunu fark etti. O günden beri her yıl aynı bölgeye giderek kaya balı üretimini sürdürdü.

Tehlikelerle Dolan Hasat Süreci

Yiğit, kaya balını toplamak için yılın büyük bir bölümünü adeta bir nöbetçi gibi geçirdi. İlkbaharda tespit ettiği arı yuvalarını ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tuttuğunu belirtiyor. Balın hazır hale geldiği Eylül ayında, zorlu dağ şartlarına ve binlerce arının saldırısına rağmen 2 bin rakımlı Cilo Dağı'na tırmanarak hasat gerçekleştiriyor. Yiğit bu süreçteki zorlukları şu sözlerle anlatıyor: "Dağa çıkarak kızgın güneşin altında, binlerce arının arasından balı kovanlara koymak oldukça zahmetli. Ancak bu işin manevi değeri ve karşılığını alıyor olmak tüm bu zahmetlere değiyor."

Kaya Balı Yurt Dışında Büyük İlgi Görüyor

Adil Yiğit'in kaya balına olan ilgisi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Zamanla bu özel balın ünü Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere kadar ulaştı. Yiğit, her yıl düzenli olarak bu ülkelere bal gönderiyor. Doğal ve katkısız olması, bu balı dünya genelinde çok değerli kılıyor. Yiğit, kaya balının üretim süreci hakkında şunları söyledi: "Her ilkbaharda arı yuvalarını kontrol ediyorum, sonbaharda ise balı topluyorum. Bu süreçte büyük bir özen gösteriyorum. Çünkü burada üretilen bal tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi içermiyor."

Kilosu 3 Bin TL'den Satışa Sunuluyor

Bu yıl Adil Yiğit, kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satışa çıkardı. Yiğit, her yıl 80 kiloya yakın bal beklediğini ve bu doğal ürünün büyük rağbet gördüğünü belirtiyor. Hem yerli hem de yabancı müşterilerin ilgisi, kaya balının değerini her geçen yıl daha da artırıyor.

Yiğit, balın bu sene daha bereketli olacağını umduğunu belirterek, "Zorlu bir iş ama buna değiyor. Hem maddi hem manevi olarak büyük bir tatmin yaşıyorum" dedi.

Kaya Balının Doğal ve Şifalı Özellikleri

Kaya balı, doğrudan kayaların arasındaki doğal ortamda üretiliyor. Bu, balın katkısız ve saf olmasını sağlıyor. Zengin bir içeriğe sahip olan kaya balı, birçok insan tarafından şifa niyetine tüketiliyor. Arıların doğal bitki örtüsünden topladığı nektarlarla üretilen bu bal, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin. Cilo Dağı'nın eşsiz doğası ve rakımının yüksekliği, kaya balını diğer bal türlerinden ayıran başlıca faktörlerden biri. Dağın yüksek rakımı ve bitki çeşitliliği, bu balın üretim sürecinde büyük bir rol oynuyor.

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