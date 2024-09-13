Büyük keşif: Cilo Dağı’ndan gelen mucize! Kilosunu 3000 TL’ye satıyor

Adil Yiğit 'in kaya balı na olan ilgisi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Zamanla bu özel balın ünü Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere kadar ulaştı. Yiğit, her yıl düzenli olarak bu ülkelere bal gönderiyor. Doğal ve katkısız olması, bu balı dünya genelinde çok değerli kılıyor. Yiğit, kaya balının üretim süreci hakkında şunları söyledi: "Her ilkbaharda arı yuvalarını kontrol ediyorum, sonbaharda ise balı topluyorum. Bu süreçte büyük bir özen gösteriyorum. Çünkü burada üretilen bal tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi içermiyor."

Kilosu 3 Bin TL'den Satışa Sunuluyor

Bu yıl Adil Yiğit, kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satışa çıkardı. Yiğit, her yıl 80 kiloya yakın bal beklediğini ve bu doğal ürünün büyük rağbet gördüğünü belirtiyor. Hem yerli hem de yabancı müşterilerin ilgisi, kaya balının değerini her geçen yıl daha da artırıyor.

Yiğit, balın bu sene daha bereketli olacağını umduğunu belirterek, "Zorlu bir iş ama buna değiyor. Hem maddi hem manevi olarak büyük bir tatmin yaşıyorum" dedi.