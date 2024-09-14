Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir? Mevlid ne demek, anlamı nedir?

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bu özel geceyi ibadetlerle ihya eder. Mevlid Kandili, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Hz. Peygamber'in ahlâkını ve merhametini örnek alarak yaşamlarımızı gözden geçirme zamanıdır. İslam dünyasında barış, merhamet ve adaletin simgesi olan Peygamberimiz'in doğumu bu gecede tüm müminler tarafından bir kez daha hatırlanır ve yüce değerler üzerine düşünülür.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültür ve geleneğinde özellikle Hz. Peygamber'in (s.a.s.) doğumunu ve bu vesileyle onun hakkında yazılan medih ve naat türü manzum eserleri ifade eder. Tarihten günümüze İslâm toplumlarında başta Hz. Peygamber'in (s.a.s.) doğum yıldönümü olmak üzere, mübarek kabul edilen gün ve gecelerin yanı sıra, doğum, ölüm ve düğün gibi çeşitli vesilelerle mevlid-i şerif okunması adet haline gelmiştir.