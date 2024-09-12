Malatya’da gece yarısı ölümlü kazalar: 2 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.