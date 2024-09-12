Malatya’da gece yarısı ölümlü kazalar: 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da iki farklı noktada meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.
CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Malatya'da iki farklı noktada meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.
CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 44 AAK 644 plakalı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüje devrildi.
Kazada sürücülerle 44 AAK 644 plakalı araçta bulunan Abdulvahap Seçer (25) yaralandı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücülerin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ
Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Kaza, 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü olduğu ileri sürülen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cumali Ekici'nin cenazesi ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekipleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.