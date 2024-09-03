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Ağustos ayı sona ererken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Zira açıklanacak olan bu veriler, sadece eylül ayı kira zammını değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın alım gücünü ve ekonomik beklentilerini de yakından ilgilendiriyor.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.