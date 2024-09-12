Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran A Haber'e konuştu: "Kimin parmağı varsa cezasını çeksin"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınmayan ağabey Baran Güran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Narin'in abisi Baran A Haber'e konuştu!

KİMİN SUÇU VARSA CEZASINI ÇEKSİN

Amcası da dahil kimseyi korumadıklarını belirten Güran, "O gün hiçbirimiz köyde değildik, hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim sadece dediğimiz tek şey şu. Amcam da olsa en yakınım da olsa kimin birazcık tırnağı varsa cezasını çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. Benin bacımı benden aldılar kimin bir tırnağı kadar bu işin içinde parmağı varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Ben kimseyi de savunmuyorum. Eğer benim bacımı öldürüp bize bu acıyı yaşattılarsa onlar da çeksin." dedi.

Narin Güran'ın gözaltına alınmayan ağabeyi Baran Güran (sağda) Ailesini savunduğuyla ilgili iddialara da cevap veren ağabey Güran, "Köy ortamında büyüdüğümüz için insan konduramıyor. Ailemiz bir olduğu için insan konduramıyor ama bunu her defasında diyorum. Kim olduğu hiç farketmiyor. Eğer yaşanan olayda parmağı varsa tutuklansın ağabey, cezasını çeksin. Küçücük kıza kıyıldıysa, gören, duyan da söylemiyorsa hepsi cezalandırılsın. Biz sadece bunu istiyoruz." dedi.