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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran A Haber'e konuştu: "Kimin parmağı varsa cezasını çeksin"

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınmayan ağabey Baran Güran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Amcası dahil kimseyi korumadıklarını belirten Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Bahtiyar'a yardımcı olanların da yakalanması gerektiğini savunan Güran, "Küçücük kıza kıyıldıysa, gören, duyan da söylemiyorsa hepsi cezalandırılsın. Biz sadece bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 18:35
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran A Haber’e konuştu: Kimin parmağı varsa cezasını çeksin

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınmayan ağabey Baran Güran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Narin'in abisi Baran A Haber'e konuştu!


KİMİN SUÇU VARSA CEZASINI ÇEKSİN
Amcası da dahil kimseyi korumadıklarını belirten Güran, "O gün hiçbirimiz köyde değildik, hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim sadece dediğimiz tek şey şu. Amcam da olsa en yakınım da olsa kimin birazcık tırnağı varsa cezasını çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. Benin bacımı benden aldılar kimin bir tırnağı kadar bu işin içinde parmağı varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Ben kimseyi de savunmuyorum. Eğer benim bacımı öldürüp bize bu acıyı yaşattılarsa onlar da çeksin." dedi.

Narin Güran'ın gözaltına alınmayan ağabeyi Baran Güran (sağda)Narin Güran'ın gözaltına alınmayan ağabeyi Baran Güran (sağda)

Ailesini savunduğuyla ilgili iddialara da cevap veren ağabey Güran, "Köy ortamında büyüdüğümüz için insan konduramıyor. Ailemiz bir olduğu için insan konduramıyor ama bunu her defasında diyorum. Kim olduğu hiç farketmiyor. Eğer yaşanan olayda parmağı varsa tutuklansın ağabey, cezasını çeksin. Küçücük kıza kıyıldıysa, gören, duyan da söylemiyorsa hepsi cezalandırılsın. Biz sadece bunu istiyoruz." dedi.

Baran Güran ve Narin GüranBaran Güran ve Narin Güran


NARİN BİR ŞEYE ŞAHİT OLDU MU?
Narin'in ahırın orada bir şeye şahit olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap veren Güran, "Siz zaten evin etrafını gördünüz. Saat dört buçuka kadar zaten 14-15 yaşındaki Muhammed Güran kardeşim evde Eren evde yengem çay içmeye gelmiş, Enes Güran tepede. Enes'in iki arkadaşı tepede. Sence güpegündüz böyle bir şeyin olma olasılığı var mı? Olabilir mi? İmkansız bir şey. Çocuklar 'Biz 7.30'a kadar buradaydık, görmedik' diyorlar. Nevzat'a seslendiği yerle Enes'in olduğu yer daha yakın. Enes'e ses gitmesi lazım ama nedense onlara gitmiyor Nevzat'a gidiyor." şeklinde konuştu.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

YARDIM EDENLER DE BULUNSUN
Cinayetle ilgili itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar'la ilgili de konuşan Baran Güran, "21 yıllık komşumdur, insan konduramıyor ama zaten kendisi açıkladı artık zaten biliyoruz odur. Nevzat'a yardım eden Nevzat'la bir olan herkes alınsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Kimin parmağı varsa yargılansın." ifadelerini kullandı.

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