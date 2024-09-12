Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz

"ERKEK KARDEŞİM EVDEYDİ"

Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, "Diyorlar ki 'Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.' Benim erkek kardeşim 16.30'a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım" dedi. "ENES NARİN'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Gözaltındaki Narin'in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi:



"Enes ile ilgili bir sürü şey söylendi. Oysa, evde Narin'e en düşkün olan Enes'ti. Enes, Narin'i küçükken hep ayağında sallıyordu. Tek kız kardeşimiz olduğu için Enes dışında evdeki herkes de Narin'e ayrı bir düşkündü. Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük. Bir de Enes'in uyuşturucu içtiği iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa testlerde çıkmaz mı? Neden bir test yapılmadı? Yapılsaydı bu çok rahat anlaşılırdı. Kolundaki ısırık izi de çok fazla gündeme geldi. Bunun nedeni Narin'in kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan, kolunu ısırmış ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafa vurdum bu bir tepkiydi."

"KENDİMİZ YAPSAK NEREDEN BİLECEKTİNİZ?" Baran Güran, sözlerine şöyle devam etti: "Diyorlar ki, aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık." KİM YAPMIŞ OLABİLİR? Baran Güran'a 'Narin'e kim peki ne yapmış olabilir' diye sorduğunda ise şunları söyledi:



"İfadem alınırken bana sadece, 'Kimden şüpheleniyorsan' dediler. Ben kimseden şüphelenmediğimi söyledim. Ancak Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra kendi kendime bu Nevzat'ın yaptığını düşündüm. İnsanoğlu ya Narin'e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır."

Nevzat Bahtiyar "ZENGİN DEĞİLİZ" "Biz Molla Gürani'nin torunlarıyız" diyen Baran Güran, şunları söyledi:



"Bu aile eskiden beri ağadır. Herkes bizi ağa olarak biliyor. Köklü olduğumuz için eleştiriliyoruz. Köklü bir aile olmanın nesi kötü. Bize 'Mala Bag/ağa' deniliyor. Biz cani bir aile olsaydık, burada güçsüz o kadar aile var, onların arazilerine de konardık. Zengin olduğumuz iddia ediliyor öyle zengin bir aile falan da değiliz. Arazilerimiz var tarımla uğraşıyoruz o kadar. Babamın arabası FIAT, muhtar olan amcamın arabası yok, DNA içinde bulunduğu söylenen araba ailenin araziye gittiği araç, ailede herkes kullanıyor. 'Ailede HÜDAPAR'lı yok'Ailemde Hizbullah'ı tutan tek kişi yok. Ama bizim ailede, şöyle bir şey de kimse kimseye demez 'Sen bu partiye ya da bu partiye oy ver' Ben de siyaseti seven bir insan değilim. Uzaktan yakından da ilgilenmem. Ama ailede kimse HÜDAPAR'lı değil bunu biliyorum."