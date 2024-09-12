Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.
Olayla ilgili olarak amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ancak Narin'in ölümüne dair aydınlatılmayan noktalar varlığını korumaya devam ediyor.
Türkiye, cinayetin aydınlatılması için Narin'in ağabeyi, annesi, babası ve en yakınlarının da içerisinde olduğun 23 kişinin sorgusundan çıkacak detaya odaklanmış durumda.
Narin ve Baran Güran.
Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti.
Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar hız kesmeden sürerken ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar da birçok kişi tarafından merakla izleniyor.
Milliyet'e konuşan ailenin en büyük çocuğu Baran Güran, "Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti. Kimin ruhu duyacaktı. Kimse bize diyebilir miydi, Narin nerede?' dedi.
Tutuklu amcası dahil suçlanan akrabalarını savunan Güran, 'Amcam babam gibidir, canımdır' dedi. Baran Güran annesine iftira atıldığını, gözaltında olan E.G.'nin de Narin'e en düşkün olan kardeşi olduğunu söyledi.
Salim Güran
"AMCAMDAN YANA GÖNLÜM RAHAT"
"Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?" sorusına şu şekilde yanıt verdi:
"Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki 'Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.' Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; 'Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma."