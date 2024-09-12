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Narin'in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in cinayetine ilişkin gizem aydınlatılmayı beklerken bu süreçte tüm Türkiye'nin gözü aile üyelerine çevrildi. Katledilen Narin’in, gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran da mercek altına alınan isimler birisi oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Baran Güran, akrabalarını savunarak “Narin bulunsun diye elimizden geleni yaptık. Kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti, kimin ruhu duyacaktı” dedi. Güran, annesi ve amcası ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 07:33 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 07:47
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz

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Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.

Olayla ilgili olarak amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ancak Narin'in ölümüne dair aydınlatılmayan noktalar varlığını korumaya devam ediyor.

Türkiye, cinayetin aydınlatılması için Narin'in ağabeyi, annesi, babası ve en yakınlarının da içerisinde olduğun 23 kişinin sorgusundan çıkacak detaya odaklanmış durumda.

Narin ve Baran Güran.Narin ve Baran Güran.

Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti.

Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar hız kesmeden sürerken ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar da birçok kişi tarafından merakla izleniyor.

Milliyet'e konuşan ailenin en büyük çocuğu Baran Güran, "Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti. Kimin ruhu duyacaktı. Kimse bize diyebilir miydi, Narin nerede?' dedi.

Tutuklu amcası dahil suçlanan akrabalarını savunan Güran, 'Amcam babam gibidir, canımdır' dedi. Baran Güran annesine iftira atıldığını, gözaltında olan E.G.'nin de Narin'e en düşkün olan kardeşi olduğunu söyledi.

Salim GüranSalim Güran

"AMCAMDAN YANA GÖNLÜM RAHAT"

"Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?" sorusına şu şekilde yanıt verdi:

"Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki 'Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.' Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; 'Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma."

"ERKEK KARDEŞİM EVDEYDİ"
Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, "Diyorlar ki 'Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.' Benim erkek kardeşim 16.30'a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım" dedi.

"ENES NARİN'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ"
Gözaltındaki Narin'in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi:

"Enes ile ilgili bir sürü şey söylendi. Oysa, evde Narin'e en düşkün olan Enes'ti. Enes, Narin'i küçükken hep ayağında sallıyordu. Tek kız kardeşimiz olduğu için Enes dışında evdeki herkes de Narin'e ayrı bir düşkündü. Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük. Bir de Enes'in uyuşturucu içtiği iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa testlerde çıkmaz mı? Neden bir test yapılmadı? Yapılsaydı bu çok rahat anlaşılırdı. Kolundaki ısırık izi de çok fazla gündeme geldi. Bunun nedeni Narin'in kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan, kolunu ısırmış ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafa vurdum bu bir tepkiydi."

"KENDİMİZ YAPSAK NEREDEN BİLECEKTİNİZ?"

Baran Güran, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık."

KİM YAPMIŞ OLABİLİR?

Baran Güran'a 'Narin'e kim peki ne yapmış olabilir' diye sorduğunda ise şunları söyledi:

"İfadem alınırken bana sadece, 'Kimden şüpheleniyorsan' dediler. Ben kimseden şüphelenmediğimi söyledim. Ancak Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra kendi kendime bu Nevzat'ın yaptığını düşündüm. İnsanoğlu ya Narin'e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır."

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

"ZENGİN DEĞİLİZ"

"Biz Molla Gürani'nin torunlarıyız" diyen Baran Güran, şunları söyledi:

"Bu aile eskiden beri ağadır. Herkes bizi ağa olarak biliyor. Köklü olduğumuz için eleştiriliyoruz. Köklü bir aile olmanın nesi kötü. Bize 'Mala Bag/ağa' deniliyor. Biz cani bir aile olsaydık, burada güçsüz o kadar aile var, onların arazilerine de konardık. Zengin olduğumuz iddia ediliyor öyle zengin bir aile falan da değiliz. Arazilerimiz var tarımla uğraşıyoruz o kadar. Babamın arabası FIAT, muhtar olan amcamın arabası yok, DNA içinde bulunduğu söylenen araba ailenin araziye gittiği araç, ailede herkes kullanıyor.

'Ailede HÜDAPAR'lı yok'Ailemde Hizbullah'ı tutan tek kişi yok. Ama bizim ailede, şöyle bir şey de kimse kimseye demez 'Sen bu partiye ya da bu partiye oy ver' Ben de siyaseti seven bir insan değilim. Uzaktan yakından da ilgilenmem. Ama ailede kimse HÜDAPAR'lı değil bunu biliyorum."

Yüksel GüranYüksel Güran

Baran Güran, ayrıca aile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu belirterek, "Toprak kavgamız falan da yok. Bir kere olsun bile babam ve amcamlar arasında toprak kavgası yaşanmış değil. Ekilen buğday paralarını Salim amcam toplardı ve 6 kardeşe bölüşürdü. Bu yıl da her kardeşe 206 bin TL düştü, belki de 200 bin TL çekildiği söylenen para bu. Çünkü bu parayı çekip kardeşlere verdi" dedi.

Baran Güran'a 2019'da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak kardeşi Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de konuştu.

Narin'in ablası nasıl öldü?

TÜLİN'E NE OLDU?
Baran Güran, "Kardeşim Tülin öldüğünde ben de küçüktüm, çok hatırlamıyorum. Yatalaktı ve konuşamıyordu. Kardeşim de zaten hastanede vefat etti. Bunu babam daha önce de dedi. Yerden kalkamıyordu, sırt üstü yatıyordu" ifadelerini kullandı.

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Narin Güran'ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Baban katil sözlerinin ardından apar topar kapattı

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