En uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke! İlk sırada bakın neresi var

3. 🏢 Singapur
Singapur, gelişmiş ekonomisi ve imalat, teknoloji ve finansal hizmetlerdeki başarısıyla öne çıkmaktadır. Ancak, bu refah, çalışanların sağlığına da mal olmaktadır. Singapur'da ortalama çalışma süresi haftada 51.9 saate ulaşmaktadır. Uzun çalışma saatleri, iş-yaşam dengesini olumsuz etkileyerek çalışan odaklı politikalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
4. 📉 Hong Kong
Hong Kong, önemli bir ticaret ve finans merkezi olarak bilinmekte ve özellikle finans ve hizmet sektörlerinde uzun ve yoğun çalışma saatleriyle öne çıkmaktadır. Yüksek yaşam maliyetleri ve dinamik iş ortamı nedeniyle çalışanlar büyük bir baskı altındadır. Hong Kong'da ortalama çalışma saatleri haftada 51.6 saat olup, stres dolu bir çalışma kültürünü gözler önüne sermektedir.
5. 🚀 Tayvan
Tayvan ekonomisi, büyük ölçüde imalat ve teknolojiye dayanmakta olup, uzun çalışma saatleri istihdam kültürünün yaygın bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji sektörünün rekabetçi yapısı, sürekli yenilik gerektirdiğinden çalışanlardan yoğun zaman ve çaba beklenmektedir. Tayvanlı çalışanlar, hızla büyüyen pazarda yerlerini koruyabilmek için ortalama haftada 51.5 saat çalışmaktadır.