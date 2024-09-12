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En uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke! İlk sırada bakın neresi var

İş-yaşam dengesi sağlamak günümüzün hızlı tempolu dünyasında hayati bir ihtiyaç haline geldi. Ancak, birçok ülke ekonomik başarıyı ön planda tutarak uzun çalışma saatlerini teşvik ediyor ve bu durum, çalışanların sağlığı ve verimliliği üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. İşte, en uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke ve bu ülkelerin çalışma kültürleri hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 21:17 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 21:17
En uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke! İlk sırada bakın neresi var

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OECD'nin yayımladığı verilere göre, bazı ülkelerde çalışanlar uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, hem iş-yaşam dengesini hem de çalışanların genel sağlığını etkileyebilir. İşte, OECD 2024 verilerine göre en uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke...

1. 📈 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomik başarısını petrol zenginliği ve finans ile inşaat gibi hızla gelişen sektörlere borçludur. Bu sektörler, uzun ve yorucu çalışma saatleri gerektiriyor ve BAE'de ortalama çalışma süresi haftada 52.6 saat olarak dikkat çekiyor. Bu durum, ülkenin hedeflerine olan bağlılığını gösterse de, çalışan memnuniyeti ve dengeli bir çalışma ortamı ihtiyacını da ortaya koyuyor.

2. 📊 Malezya

Malezya, çeşitli ekonomisi ile tanınan ve imalat, tarım, hizmet sektörlerini kapsayan oldukça talepkar bir çalışma kültürüne sahiptir. Malezya'da ortalama çalışma saatleri haftada 52.2 saat civarındadır. Bu tür yoğun çalışma programları, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi pahasına düzenli bir iş hayatının parçası haline gelmiştir.

3. 🏢 Singapur

Singapur, gelişmiş ekonomisi ve imalat, teknoloji ve finansal hizmetlerdeki başarısıyla öne çıkmaktadır. Ancak, bu refah, çalışanların sağlığına da mal olmaktadır. Singapur'da ortalama çalışma süresi haftada 51.9 saate ulaşmaktadır. Uzun çalışma saatleri, iş-yaşam dengesini olumsuz etkileyerek çalışan odaklı politikalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

4. 📉 Hong Kong

Hong Kong, önemli bir ticaret ve finans merkezi olarak bilinmekte ve özellikle finans ve hizmet sektörlerinde uzun ve yoğun çalışma saatleriyle öne çıkmaktadır. Yüksek yaşam maliyetleri ve dinamik iş ortamı nedeniyle çalışanlar büyük bir baskı altındadır. Hong Kong'da ortalama çalışma saatleri haftada 51.6 saat olup, stres dolu bir çalışma kültürünü gözler önüne sermektedir.

5. 🚀 Tayvan

Tayvan ekonomisi, büyük ölçüde imalat ve teknolojiye dayanmakta olup, uzun çalışma saatleri istihdam kültürünün yaygın bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji sektörünün rekabetçi yapısı, sürekli yenilik gerektirdiğinden çalışanlardan yoğun zaman ve çaba beklenmektedir. Tayvanlı çalışanlar, hızla büyüyen pazarda yerlerini koruyabilmek için ortalama haftada 51.5 saat çalışmaktadır.

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