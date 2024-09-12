En uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke! İlk sırada bakın neresi var

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

OECD'nin yayımladığı verilere göre, bazı ülkelerde çalışanlar uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, hem iş-yaşam dengesini hem de çalışanların genel sağlığını etkileyebilir. İşte, OECD 2024 verilerine göre en uzun çalışma saatlerine sahip 5 ülke...

1. 📈 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomik başarısını petrol zenginliği ve finans ile inşaat gibi hızla gelişen sektörlere borçludur. Bu sektörler, uzun ve yorucu çalışma saatleri gerektiriyor ve BAE'de ortalama çalışma süresi haftada 52.6 saat olarak dikkat çekiyor. Bu durum, ülkenin hedeflerine olan bağlılığını gösterse de, çalışan memnuniyeti ve dengeli bir çalışma ortamı ihtiyacını da ortaya koyuyor.