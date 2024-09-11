Nihal Candan’dan akla zarar savunma: Mal varlığım 2 çanta 2 ayakkabı | Mahkemede vegan savunması

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevindeyken 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 11 Eylül Çarşamba'ya ertelemişti.
"BAYILMAZSAM PROBLEM YOK"
Bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek üçüncü duruşma için Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.
Bugün yapılan duruşmada Nihal Candan adıyla bilinen tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek savunmasında "İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok" dedi.
"BEN YANLIŞ BİRİSİ İLE 2021 YILINDA BERABER OLDUM"
Savunmasına devam eden Nihal Candan, "Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez. İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın kendisinin iş insanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim" dedi.