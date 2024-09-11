Türkiye’den yurt dışına satılıyor: Vücuttaki yağları yok ediyor

İslahiye biberi, sadece lezzetli yemeklerin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığımızı koruyan önemli bir besin kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

Biber Salçası Yağ Yakar Mı? Biber salçası doğrudan yağ yakma etkisi göstermez, ancak düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle kilo verme diyetlerinde yardımcı olabilir. Özellikle kırmızı biberler, vitamin A, C ve E gibi besinler açısından zengindir ve bu vitaminler metabolizmayı destekleyerek dolaylı yollarla kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ayrıca, biberlerin içerdiği lif, tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur ve bu da kalori alımını azaltabilir.

Ancak, yağ yakımını doğrudan teşvik eden capsaicin maddesi açısından kırmızı biber salçası çok düşük seviyelerde capsaicin içerir. Daha fazla capsaicin içeren acı biber türleri (örneğin, jalapeño veya cayenne) metabolizmayı hızlandırma ve iştahı baskılama potansiyeline sahiptir.