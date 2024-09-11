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Türkiye'den yurt dışına satılıyor: Vücuttaki yağları yok ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, zengin tarım arazileri ile dikkat çekerken, bu yıl 26 bin 500 dekarlık alanda ekilen kırmızı biberden 53 bin ton rekolte bekleniyor. Bölge, gerek yerel gerekse uluslararası pazarlarda yoğun talep gören ürünlerini hasat etmeye başladı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 12:44 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 12:44
Türkiye’den yurt dışına satılıyor: Vücuttaki yağları yok ediyor

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yelliburun Mahallesi'nde yaşayan üretici ve işletme sahibi Mehmet Günebakan, tescilli İslahiye biberinin tarladan sofralara zorlu yolculuğunu anlattı. Biberler, işçiler tarafından titizlikle toplandıktan sonra evlerde ve fabrikalarda özenle işleniyor. Güneşin altında kurutulan biberler, makinelerde çekilerek salça haline getiriliyor.

Dünya Pazarlarında Türk Biber Salçasına Büyük İlgi

Mehmet Günebakan, "İslahiye biberi salçalarımız, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'de de yoğun talep görüyor" diyerek ürünlerinin yurt dışı pazarlardaki başarısına dikkat çekti. Biber salçasının sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da tercih edildiğini vurguladı.

Biber Salçasının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kırmızı biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi, vücuttaki ödemleri önlemesi ve kötü kolesterolü düşürücü özellikleri bilinmektedir. Ayrıca, C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklerken, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından da zengindir. Gaziantep yöresine özgü biber salçası, içerdiği beta karoten sayesinde zihni açma ve stresle mücadele etme gibi ek faydalar sunar.

İslahiye biberi, sadece lezzetli yemeklerin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığımızı koruyan önemli bir besin kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

Biber Salçası Yağ Yakar Mı?

Biber salçası doğrudan yağ yakma etkisi göstermez, ancak düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle kilo verme diyetlerinde yardımcı olabilir. Özellikle kırmızı biberler, vitamin A, C ve E gibi besinler açısından zengindir ve bu vitaminler metabolizmayı destekleyerek dolaylı yollarla kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ayrıca, biberlerin içerdiği lif, tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur ve bu da kalori alımını azaltabilir.

Ancak, yağ yakımını doğrudan teşvik eden capsaicin maddesi açısından kırmızı biber salçası çok düşük seviyelerde capsaicin içerir. Daha fazla capsaicin içeren acı biber türleri (örneğin, jalapeño veya cayenne) metabolizmayı hızlandırma ve iştahı baskılama potansiyeline sahiptir.

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