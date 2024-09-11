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Zeka testi: Resimdeki fili 10 kişiden 8'i göremiyor

Sosyal medya platformları zaman zaman kullanıcıları farklı optik illüzyonlarla karşı karşıya bırakıyor. Son günlerde paylaşılan bir görselde insanlar gizlenmiş fili bulmaya çalışıyor. Görüntü kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve büyük bir tartışma başlattı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 16:44
Zeka testi: Resimdeki fili 10 kişiden 8’i göremiyor

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Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç bulmacada "Sadece yüzde 1'lik bir grup bu fili bulabiliyor" ifadelerine yer verildi. Görselde bir avcıdan saklanan filin nerede olduğunu bulmak ilk bakışta oldukça zor gözüküyor.

FİL NEREDE SAKLANIYOR?

İllüzyonda fili bulmak için dikkatli bir gözlem gerekiyor. Resimde ağaç gövdeleri filin bacaklarını oluştururken, çimler de filin gövdesini temsil ediyor.

Bu nedenle, fili fark edebilmek için görseli ters çevirip incelemek büyük önem taşıyor. Bazı kullanıcılar saatlerce uğraşsa da fili bulmakta zorlanırken, bazıları ekranı çevirmeden dahi fili fark ettiklerini iddia ediyor.

Görselin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce yorum geldi. Kullanıcıların bir kısmı fili bulmanın ne kadar zor olduğundan bahsederken bir kısmı ise illüzyonu anında çözmenin verdiği mutluluğu dile getirdi. "Saatlerimi harcadım ama sonunda fili buldum!" diyenlerin yanı sıra, "Ekranı çevirmeden gördüm, hiç de zor değilmiş." gibi yorumlar da dikkat çekti.

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