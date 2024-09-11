Zeka testi: Resimdeki fili 10 kişiden 8’i göremiyor

Görselin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce yorum geldi. Kullanıcıların bir kısmı fili bulmanın ne kadar zor olduğundan bahsederken bir kısmı ise illüzyonu anında çözmenin verdiği mutluluğu dile getirdi. "Saatlerimi harcadım ama sonunda fili buldum!" diyenlerin yanı sıra, "Ekranı çevirmeden gördüm, hiç de zor değilmiş." gibi yorumlar da dikkat çekti.